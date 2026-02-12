¡Desde hoy! MOP suspende proyectos viales por flujo vehicular de carnavales

El MOP informó que la medida se aplicará en tramos específicos de la carretera Panamericana y otras vías metropolitanas.

A partir de este jueves 12 de febrero, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) suspenderá temporalmente los trabajos en diversos proyectos viales a nivel nacional, como parte de las medidas adoptadas ante la celebración del Carnaval y el incremento del flujo vehicular en todo el país.

De acuerdo con la entidad, la suspensión de labores regirá desde las 6:00 p.m. de este jueves hasta las 12:00 a.m. del jueves 19 de febrero, con el objetivo de mantener despejadas las vías en rehabilitación y reforzar la seguridad vial durante los días de mayor desplazamiento de conductores y peatones.

El MOP informó que la medida se aplicará en tramos específicos de la carretera Panamericana, incluyendo el recorrido desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.

La suspensión de los trabajos también abarcará las principales vías metropolitanas, entre ellas la vía Transístmica, avenida Balboa, avenida José Agustín Arango, avenida José María Torrijos, avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y la avenida Israel.

En cuanto a las medidas de seguridad, la institución señaló que supervisará que todos los proyectos viales a nivel nacional mantengan la señalización correspondiente, conforme a la normativa vigente, a fin de garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones durante el período de suspensión.

