CK Hutchinson amenaza a Maersk con tomar acciones legales si asume operación de puertos Cristóbal y Balboa

CK Hutchison Holdings Limited (CKHH) anunció este jueves 12 de febrero que notificó a la República de Panamá sobre una disputa de conformidad con un tratado de protección de inversiones para proteger sus derechos e intereses.

En un comunicado, la empresa japonesa invitó a consultas en un esfuerzo continuo para resolver las medidas tomadas por el Estado panameño que han impactado a CKHH y Panama Ports Company SA (PPC), subsidiaria indirecta de CKHH.

"CKHH tomó esta medida con base en medidas acumulativas de la República de Panamá, incluido el anuncio del Poder Judicial el 29 de enero de 2026 con respecto a la determinación de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de que la Ley No. 5 del 16 de enero de 1997 (“Ley No. 5”) es inconstitucional", informó la empresa.

Sostienen que la Ley No. 5 "Ha sido la base del contrato de concesión y las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal, Panamá, durante casi tres décadas".

En ese sentido, indican que "CKHH considera que una determinación que pretende que la Ley No. 5 es inconstitucional, es ilegal. Aunque la resolución aún no se ha publicado ni entrado en vigor, el Estado panameño ha avanzado hacia la salida forzosa de PPC y la transición del sector portuario, sin que se hayan definido claramente los planes operativos".

Aseguraron que, además del arbitraje iniciado por PPC el pasado 3 de febrero, “CKHH continuará consultando con sus asesores legales sobre todos los recursos disponibles, incluyendo procedimientos legales nacionales e internacionales adicionales contra la República de Panamá, sus agentes y terceros que coluden con ellos en este asunto”.

En el comunicado, CKHH fundamenta sus declaraciones en:

Un anuncio de la Autoridad Marítima de Panamá del 30 de enero de 2026 de que confiará en APM Terminals (“APMT”), una filial de AP Moller – Maersk A/S, como administrador temporal de las terminales de la PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal como parte de un plan de transición para la administración de los dos puertos; y

El propio anuncio de APMT, el 30 de enero de 2026, de su voluntad de asumir la operación temporal de los dos puertos.

Notificación AP Moller – Maersk A/S

Detallaron que, el pasado 10 de febrero de 2026, Hutchison Port Holdings Limited (HPH) notificó a AP Moller – Maersk A/S indicando que “cualquier acción de APMT o cualquiera de sus afiliadas para asumir la administración u operación de los puertos de PPC en Balboa o Cristóbal, en cualquier capacidad y por cualquier período de tiempo, sin el consentimiento de CKHH, causará daños a CKHH, HPH y PPC y dará lugar a recursos legales contra APMT y/o sus afiliadas involucradas”.

La multinacional dijo mantener su pleno compromiso de “garantizar que PPC tomará todas las medidas razonablemente disponibles para proteger a los empleados que participan en sus operaciones, evitar interrupciones en las operaciones portuarias, así como a los clientes y proveedores, y facilitar el flujo de buques y carga que transitan por el canal de Panamá, como siempre lo ha hecho, siempre que las acciones de la Corte Suprema de Panamá y el Estado panameño lo permitan”.

CKHH afirma que el “Estado panameño no ha dado a PPC garantías ni claridad respecto a sus operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal y continúa presionando para que se interrumpan o se tomen el control de sus operaciones, lo que causará mayores perturbaciones y daños”.

“Si la publicación del fallo resulta en la terminación de la concesión de PPC, el resultado inmediato sería la imposibilidad de operar sus terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal. Por consiguiente, en esta etapa, la continuidad de las operaciones de los puertos depende únicamente de las acciones de la Corte Suprema de Panamá y del Estado panameño, acciones que, por supuesto, escapan por completo al control de CKHH, HPH y PPC”, indicó la empresa en la misiva.

