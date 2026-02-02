Embajadora de China en Panamá defiende derechos de empresas chinas tras fallo sobre PPC

Pese al actual escenario, la embajadora destacó el estado de las relaciones bilaterales entre China y Panamá.

Las Tablas, Los Santos/En medio de una visita oficial a la provincia de Los Santos, la embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, se refirió este lunes al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), empresa vinculada al consorcio internacional CK Hutchison Holdings, de origen hongkonés.

Ante preguntas de la prensa, la diplomática señaló que la empresa involucrada ya se pronunció tras la decisión del máximo tribunal panameño. “La empresa ha emitido una declaración inmediata en la que afirma que el fallo contradice las leyes bajo las cuales se otorgó la concesión y se reserva todos los derechos legítimos para defender sus intereses, incluidos los procedimientos legales. El Gobierno chino también va a defender los intereses y derechos justos y legítimos de las empresas chinas”, expresó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de un arbitraje internacional, la embajadora aclaró que “la manera de defender sus intereses depende de la empresa misma”, sin adelantar mayores detalles.

Las declaraciones de Xu Xueyuan se producen luego de que la Corte Suprema de Justicia concluyera que no existe una concesión vigente para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, al considerar que el contrato-ley firmado con Panama Ports Company es lesivo al interés público y vulnera varios artículos de la Constitución, al otorgar beneficios desproporcionados a la empresa en detrimento del Estado panameño.

Tras el fallo, el gobierno de Hong Kong rechazó de forma “enérgica” la decisión judicial, mientras que Estados Unidos manifestó sentirse “alentado” por el pronunciamiento del tribunal panameño.

Pese a este escenario, la embajadora destacó el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países. “Las relaciones entre China y Panamá son jóvenes y estoy convencida de que tendrán un futuro muy brillante. Esperamos seguir realizando más cooperaciones con los gobiernos locales”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en el marco de una donación de una ambulancia al municipio de Las Tablas, como parte de un proyecto de cooperación orientado a mejorar las condiciones de salud a nivel local. Durante el acto, también se firmó el contrato de entrega formal del vehículo.

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, agradeció la visita y el apoyo de la diplomática. “Nos sentimos muy contentos con la presencia de la embajadora de la República Popular China, una amiga del municipio de Las Tablas, que no solo hoy, sino desde hace meses ha venido realizando donaciones a este y otros municipios del país”, señaló.

Herrera explicó que la ambulancia beneficiará a miles de personas y será utilizada de manera gratuita para el traslado de pacientes que lo requieran, mientras que los costos operativos del vehículo serán asumidos por el municipio. “Nuestra amiga embajadora siempre tendrá las puertas abiertas en Las Tablas, porque ha venido apoyando de verdad a los gobiernos locales”, concluyó.