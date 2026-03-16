Senniaf expresa consternación por presunto abuso contra bebé de 9 meses bajo investigación en Veraguas

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) expresó su consternación ante un caso de presunto abuso sexual contra una bebé de nueve meses de edad, ocurrido en la provincia de Veraguas.

A través de un comunicado, la entidad informó que el hecho se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, institución encargada de adelantar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

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La Senniaf indicó que, desde que se tuvo conocimiento del caso, las instituciones encargadas de la protección de la niñez activaron los protocolos de atención, con el fin de garantizar la protección integral de la víctima y brindar el acompañamiento necesario durante el proceso.

La entidad reiteró su compromiso con la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante y denunciar cualquier situación que vulnere la integridad de los menores.

El pronunciamiento fue emitido este 16 de marzo de 2026.