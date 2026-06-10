Netanyahu busca un nuevo mandato en Israel en plena guerra y pese a las dudas de Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que buscará la reelección en las elecciones legislativas previstas para octubre, según anunció este miércoles su partido, el Likud, en medio de cuestionamientos sobre su futuro político y de crecientes tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Netanyahu, de 76 años, buscará extender su prolongado liderazgo al frente de Israel.

"Bibi se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, las ganará", afirmó el partido oficialista en un mensaje publicado en Telegram.

El anuncio llega mientras Israel continúa involucrado en varios conflictos simultáneos en Oriente Medio.

Desde 2023, el gobierno encabezado por Netanyahu ha participado en enfrentamientos en Gaza, Líbano e Irán, sin que hasta el momento se hayan alcanzado plenamente los objetivos estratégicos planteados por el mandatario.

Entre ellos figuran la destrucción de las capacidades militares de Hamás, la neutralización duradera de Hezbolá en Líbano y el fortalecimiento de la disuasión frente a Irán.

Las próximas elecciones legislativas israelíes están previstas para octubre de 2026.

Tensiones con Trump

Netanyahu es el gobernante que más tiempo ha permanecido en el poder en la historia de Israel, acumulando más de 18 años en distintos periodos desde 1996.

Pese a enfrentar un juicio por corrupción que se prolonga desde hace más de cinco años, el líder israelí aspira a obtener un nuevo mandato.

La confirmación de su candidatura también se produce en un contexto marcado por interrogantes sobre la relación entre Israel y Estados Unidos, su principal aliado internacional.

En una entrevista reciente con ABC News, el presidente estadounidense Donald Trump dejó abierta la posibilidad de que Netanyahu decida no competir.

"No lo sé, ha tenido una carrera extraordinaria. ¿Quiere seguir?", comentó Trump.

El mandatario estadounidense añadió:

"Porque, ya sabes, es un primer ministro en tiempos de guerra".

Las declaraciones surgieron pocos días después de un intercambio tenso entre ambos líderes.

Aunque Trump mantiene su respaldo a Netanyahu, diversos acontecimientos recientes, especialmente relacionados con el conflicto con Irán, han evidenciado diferencias entre ambos gobiernos.

Crecen las críticas internas

El futuro político de Netanyahu también enfrenta crecientes cuestionamientos dentro de Israel.

La oposición lo acusa de haber profundizado la división política del país mediante su controvertida reforma judicial y por la forma en que ha gestionado los distintos conflictos armados.

El líder opositor Yair Lapid calificó como un "desastre político" la decisión del gobierno de aceptar un alto el fuego con Irán el pasado mes de abril.

Además, amplios sectores de la sociedad israelí responsabilizan al primer ministro por las fallas de seguridad que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, considerado uno de los más graves en la historia reciente del país.

Netanyahu también ha sido objeto de protestas recurrentes, especialmente en manifestaciones organizadas por familiares y simpatizantes de los rehenes israelíes que permanecen retenidos en la Franja de Gaza.

Un Parlamento fragmentado

Desde su regreso al poder a finales de 2022, Netanyahu gobierna mediante una coalición integrada por partidos de derecha y extrema derecha.

Sin embargo, la salida de varias formaciones ultraortodoxas por desacuerdos relacionados con el servicio militar obligatorio para estudiantes religiosos debilitó la mayoría oficialista.

Actualmente, la coalición cuenta con 60 de los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento israelí.

Según una encuesta divulgada el martes por el Instituto de la Democracia de Israel (IDI), el 61% de los ciudadanos considera que Netanyahu no debería volver a postularse.

Entre los israelíes judíos, ese porcentaje alcanza el 57%.

No obstante, otro sondeo publicado a finales de mayo por la radiotelevisión pública KAN sitúa al partido Likud como la fuerza política con mayor intención de voto, aunque con una ventaja reducida sobre Beyahad, la alianza encabezada por Yair Lapid y el ex primer ministro Naftali Bennett.

Aun así, ninguno de los dos bloques parece tener actualmente la fuerza suficiente para formar gobierno por sí solo, reflejo de la profunda fragmentación que caracteriza al panorama político israelí.