El llanto de Peso Pluma antes de que se hiciera pública su separación de Kenia Os

La relación entre dos de las figuras más influyentes de la música mexicana actual llegó oficialmente a su fin.

Los artistas confirmaron la noticia mediante un comunicado compartido en sus respectivas historias de Instagram, donde informaron que decidieron concluir su noviazgo de manera amistosa y manteniendo el respeto que caracterizó su vínculo durante el tiempo que estuvieron juntos.

La noticia generó una inmediata reacción entre sus millones de seguidores, quienes durante los últimos meses habían seguido de cerca cada aparición pública, colaboración musical y muestra de afecto protagonizada por la pareja. La separación marca el cierre de una de las historias sentimentales más comentadas dentro de la industria musical latina reciente.

A través del mensaje difundido en redes sociales, ambos artistas dejaron claro que la decisión fue tomada de común acuerdo y solicitaron respeto por su privacidad en esta nueva etapa personal. En el comunicado expresaron: “A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

La declaración continuó con un agradecimiento dirigido a quienes acompañaron su historia como pareja durante el último año. “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”, señala el texto firmado por ambos.

Te puede interesar: Taylor Swift conquista el streaming mundial con su canción para Toy Story 5

Te puede interesar: Mick Jagger: la divertida crítica de su hijo sobre el look de su padre en Italia

Hasta el momento, ni Peso Pluma ni Kenia Os han ofrecido explicaciones adicionales sobre los motivos que llevaron al final de la relación. Sin embargo, la noticia ha provocado un intenso movimiento en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido mensajes de apoyo y han recordado algunos de los momentos más destacados que protagonizaron juntos tanto dentro como fuera de los escenarios.

La historia entre ambos comenzó a captar la atención del público en 2024 gracias a una colaboración musical que terminó convirtiéndose en un punto clave de su cercanía. Los artistas trabajaron juntos en “Tommy & Pamela”, canción incluida en Éxodo, uno de los álbumes más exitosos de la carrera de Peso Pluma. El sencillo no solo fortaleció la conexión profesional entre ambos, sino que también despertó el interés de los fanáticos, quienes comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental.

El tema representó además una etapa importante en la evolución artística del intérprete de corridos tumbados. Con Éxodo, Peso Pluma amplió su propuesta musical y exploró sonidos más cercanos al reguetón y la música urbana, alejándose parcialmente de los géneros que lo llevaron a la fama internacional. Dentro de ese contexto, “Tommy & Pamela” logró una destacada recepción comercial y alcanzó posiciones relevantes en los principales listados musicales latinos.

Meses después, la relación dejó de ser un rumor y se convirtió en una realidad confirmada por los propios artistas. Desde entonces, la pareja se consolidó como una de las más seguidas del entretenimiento latino, acumulando millones de interacciones cada vez que compartían fotografías, videos o proyectos conjuntos.

Tras el anuncio de la ruptura, también volvió a circular en plataformas digitales un video grabado durante un concierto de Peso Pluma en Estados Unidos. En las imágenes se observa al cantante visiblemente emocionado mientras interpreta una de sus canciones. Aunque la grabación corresponde a semanas anteriores al comunicado, numerosos seguidores la relacionaron con el difícil momento personal que habría estado atravesando el artista antes de hacerse pública la separación.

Con la confirmación del rompimiento, concluye un capítulo significativo en la vida personal de dos exponentes que han marcado una nueva generación de la música mexicana. Mientras sus seguidores procesan la noticia, tanto Peso Pluma como Kenia Os continúan enfocados en sus respectivas carreras, que siguen posicionándolos entre los artistas más influyentes y escuchados de la escena musical latina.