Taylor Swift conquista el streaming mundial con su canción para Toy Story 5

El sencillo, publicado el 5 de junio, impulsó una ola de reproducciones que le permitió romper récords en servicios como Apple Music, Spotify y Amazon Music.

El lanzamiento de “I Knew It, I Knew You”, la nueva canción de Taylor Swift para la banda sonora de Toy Story 5, se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales del año al registrar cifras históricas en las principales plataformas de streaming apenas horas después de su estreno.

La colaboración entre la superestrella estadounidense y la reconocida franquicia de Pixar había despertado una enorme expectativa durante semanas. Diversas pistas compartidas por la artista y por el estudio alimentaron las especulaciones sobre una posible participación de Swift en la nueva película animada, generand

o una intensa conversación entre seguidores de la cantante y fanáticos de la saga cinematográfica.

La confirmación oficial llegó el 1 de junio, cuando la intérprete anunció a través de sus redes sociales que formaría parte del proyecto. La noticia fue recibida con entusiasmo por millones de usuarios alrededor del mundo y aumentó considerablemente la expectativa en torno al estreno de la canción.

Los resultados no tardaron en reflejarse. Según informó Apple Music, el tema se convirtió en el “sencillo country más exitoso de 2026” dentro de la plataforma y además estableció un nuevo récord como el sencillo de banda sonora con mejor desempeño en reproducciones durante su primer día de disponibilidad. Aunque la compañía no reveló cifras concretas, destacó que el lanzamiento superó todas las marcas previas registradas en la categoría.

El impacto también se hizo sentir en Spotify. La plataforma señaló que la canción alcanzó una cifra sin precedentes para una artista femenina dentro del género country, consolidándose como la canción country más reproducida en un solo día por una cantante en la historia del servicio. A ello se sumó el reporte de Amazon Music, que confirmó el mayor debut global en las primeras 24 horas para cualquier lanzamiento musical estrenado durante 2026.

Más allá de los récords, el proyecto tiene un significado especial para Taylor Swift. La cantante explicó que su vínculo con Toy Story comenzó durante su infancia y que la posibilidad de colaborar con una de las franquicias animadas más exitosas del cine representó una oportunidad profundamente personal.

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Al anunciar oficialmente su participación, compartió un mensaje en el que reveló cómo nació la inspiración para la canción. “Me enamoré al instante de Toy Story 5cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?”.

El sencillo fue acompañado por un videoclip exclusivo distribuido en determinadas plataformas digitales. La pieza audiovisual reúne imágenes de diferentes entregas de la saga y otorga especial protagonismo a Jessie, uno de los personajes más queridos por los seguidores de Toy Story y una figura central dentro de la nueva producción.

Días después del lanzamiento, Swift profundizó sobre el proceso creativo detrás del tema y la manera en que buscó integrarlo a la historia de los personajes. En una publicación compartida con sus seguidores, describió la experiencia como un viaje emocional que conectó su presente profesional con recuerdos de infancia.

“Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y, al mismo tiempo, me resultó de lo más natural. Y ser una niña fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora… es una aventura en la que pienso seguir inmersa, hasta el infinito y más allá”, expresó.

La artista también reconoció la participación de Andrew Stanton, una de las figuras clave en el desarrollo de la película, así como del legendario compositor Randy Newman, responsable de gran parte de la identidad musical que ha acompañado a la franquicia durante décadas.

Con récords de streaming, una recepción masiva por parte del público y una estrecha conexión con el universo de Pixar, Taylor Swift vuelve a demostrar su capacidad para convertir cada lanzamiento en un acontecimiento global. Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo de cara al estreno de Toy Story 5, programado para llegar a los cines el próximo 19 de junio.