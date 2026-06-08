Karina Linnett brilla entre las finalistas de Premios Ícono Colombia 2026

Su nombre figura entre las nueve finalistas de la categoría Presentadora Influencer en los Premios Ícono Colombia 2026, un evento que reúne a algunas de las personalidades digitales, artistas y figuras mediáticas más destacadas de la actualidad.

La nominación representa un nuevo logro para Karina Linnett, quien en los últimos años ha fortalecido su presencia en televisión y plataformas digitales. Gracias a su estilo auténtico, cercanía con el público y crecimiento constante en redes sociales, ha logrado posicionarse como una de las creadoras de contenido más reconocidas de la región.

La organización de Premios Ícono Colombia anunció oficialmente a las nueve finalistas que competirán por el galardón en la categoría Presentadora Influencer. La selección reúne a mujeres que han destacado por su impacto digital, capacidad de comunicación y conexión con las audiencias. Entre las nominadas se encuentran Karen Sevillano, Dahian Lorena, Carla Giraldo, Karina Linnette, Karen Vlacouture, Ana Tavera, La Gata Segura, Carito Piedrahita y Carito Lindo.

El reconocimiento llega en un momento clave de su carrera, consolidando una trayectoria versátil dentro de la industria del entretenimiento. Entre sus facetas más destacadas figura su labor como presentadora de Show TVN, el programa de espectáculos que se transmite por las pantallas de Canal 2, desde donde se ha ganado el cariño del público panameño.

Sin embargo, el proyecto que marcó un antes y un después en su carrera fue su participación en el reality internacional El Poder del Amor 2, producido en Turquía durante 2022. El formato reunió a jóvenes de distintos países en una convivencia donde el objetivo principal era encontrar el amor. Durante la competencia, Karina logró conectar con la audiencia gracias a su espontaneidad y carisma, cualidades que la llevaron a convertirse en una de las figuras más populares del programa.

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Su paso por el reality alcanzó un momento histórico cuando se coronó ganadora de la segunda temporada junto a su compatriota Julián Torres. A partir de entonces, su popularidad creció significativamente y su nombre comenzó a tener una mayor proyección internacional dentro del mundo digital y televisivo.

La evolución de su carrera continuó en 2024 con su participación en Soy el Mejor: Estrellas del Mundo a la Pista, producción transmitida por TC Televisión de Ecuador. En ese espacio representó a Panamá y demostró nuevas facetas artísticas en una competencia centrada en el baile y el entretenimiento. Su presencia en el programa le permitió llegar a nuevas audiencias y consolidar una imagen versátil dentro de la industria.

La edición 2026 de Premios Ícono Colombia se celebrará en Medellín durante los días 9 y 10 de junio. La ceremonia busca reconocer a los creadores de contenido, comunicadores y artistas que han logrado generar impacto en plataformas digitales y medios de comunicación durante el último año.

Las votaciones oficiales para elegir a los ganadores fueron programadas entre el 5 y el 10 de junio. Según informó la organización, el proceso inició el viernes 5 de junio a las 7:00 p. m. y concluirá el miércoles 10 de junio a la misma hora, coincidiendo con el desarrollo del evento principal.

Tras conocerse su nominación, Karina Linnett compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a sus seguidores y a las demás finalistas de la categoría. La presentadora expresó su emoción por formar parte de una lista integrada por reconocidas figuras del entorno digital y televisivo. “Gracias gracias por compartir esta nominación con mujeres increíbles”, escribió.

Con esta nominación, Karina Linnett reafirma el crecimiento que ha experimentado desde su salto a la fama internacional y fortalece su posición como una de las personalidades emergentes más destacadas del entretenimiento latinoamericano. Su presencia entre las finalistas de Premios Ícono Colombia 2026 refleja el alcance de su trabajo y el respaldo de una comunidad que ha acompañado cada etapa de su carrera profesional.