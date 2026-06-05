Lily Collins y Checo Pérez sorprenden: Netflix rueda Emily en París en la Fórmula 1

El glamour del Gran Premio de Mónaco se convirtió en escenario de una inesperada producción televisiva cuando se trasladó parte del rodaje de la sexta y última temporada de la serie al circuito de Montecarlo.

La presencia de la actriz Lily Collins, protagonista de la exitosa serie, captó la atención de aficionados y medios, especialmente después de que fuera vista grabando escenas junto al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

La producción aprovechó uno de los eventos más exclusivos del calendario de la Fórmula 1 para filmar nuevas secuencias que formarán parte del cierre definitivo de la historia de Emily Cooper. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Collins recorriendo el paddock mientras era seguida por cámaras profesionales, en una jornada que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre fanáticos de la serie y seguidores del automovilismo.

El rodaje también contó con la participación de Checo Pérez, quien compite en la temporada 2026 con la escudería Cadillac junto al finlandés Valtteri Bottas. Fotografías y videos compartidos por asistentes al evento mostraron al piloto mexicano interactuando con la actriz e incluso posando para algunas imágenes durante la grabación, alimentando las especulaciones sobre el papel que tendrá la Fórmula 1 en los episodios finales de la producción.

Como ha ocurrido durante las cinco temporadas anteriores, el vestuario volvió a ser uno de los elementos más llamativos. Collins apareció con un llamativo conjunto amarillo neón compuesto por blazer estructurado, top a juego y pantalones cortos de gran volumen. El atuendo fue complementado con elegantes zapatos de tacón de Roger Vivier, una marca que ha acompañado al personaje desde los primeros capítulos y que se ha convertido en parte esencial de la identidad visual de la serie.

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Aunque las celebridades suelen ser visitantes habituales de los circuitos de la máxima categoría del automovilismo, la presencia de un equipo completo de filmación dentro de las instalaciones generó una atención especial. Hasta ahora, la plataforma de streaming mantiene absoluta reserva sobre los detalles argumentales relacionados con estas escenas.

Sin embargo, diversas publicaciones especializadas consideran posible que Emily Cooper se involucre en una campaña vinculada al universo de la Fórmula 1, una línea narrativa coherente con su trabajo como experta en marketing y comunicación. De confirmarse, el deporte motor se sumaría a la larga lista de escenarios internacionales que han servido de telón de fondo para las aventuras profesionales y personales del personaje.

La grabación en Mónaco forma parte de un recorrido internacional diseñado para despedir la serie. El rodaje comenzó en mayo de 2026 en Grecia y posteriormente se trasladó al Principado antes de regresar a París, ciudad que dio origen a la historia y donde se filmarán las escenas finales.

Días antes de llegar a Montecarlo, Collins había sido vista en Mykonos grabando una secuencia ambientada en una fiesta junto a varios integrantes del elenco principal, entre ellos Ashley Park, Lucas Bravo, Paul Forman, Philippine Leroy-Beaulieu y Minnie Driver. Estas grabaciones confirmaron que la última temporada apostará por múltiples destinos europeos para cerrar las tramas abiertas durante los años de emisión.

La despedida de la serie fue anunciada por su creador, Darren Star, quien expresó su gratitud por el recorrido de la producción. “Hacer Emily in Paris con este extraordinario elenco y equipo ha sido el viaje de mi vida. Al embarcarnos en la temporada final, estoy muy agradecido con Netflix, Paramount y, sobre todo, con los fans que han emprendido este increíble viaje con nosotros”.

Desde su estreno, Emily en París se consolidó como uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix, generando conversación por su estética visual, sus escenarios europeos y las historias de sus personajes. La sexta temporada tendrá la misión de cerrar definitivamente los conflictos sentimentales y profesionales de Emily y su círculo cercano, llevando a los espectadores desde Grecia hasta Mónaco y París en el tramo final de una producción que marcó una etapa importante dentro del catálogo de la plataforma.