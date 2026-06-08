Bruce Willis: su esposa impulsa sitio web para familias afectadas por demencia

La lucha de Emma Heming Willis por visibilizar las demencias poco frecuentes sumó un nuevo capítulo con el lanzamiento de la plataforma digital.

La iniciativa fue presentada durante la Conferencia Internacional de Demencia 2026, celebrada en Sídney, donde la empresaria y activista compartió detalles del camino que ha recorrido junto a su esposo, el actor Bruce Willis.

A través de un mensaje en video dirigido a especialistas, investigadores, cuidadores y asistentes al evento, Heming Willis recordó los desafíos que surgieron tras conocer la enfermedad del protagonista de películas emblemáticas de Hollywood. La experiencia, explicó, estuvo marcada por la incertidumbre y la falta de información práctica para afrontar una condición poco conocida por gran parte de la población.

Al relatar aquel momento, destacó las dificultades que enfrentó su familia después de recibir el diagnóstico. “Salimos del diagnóstico temprano sin una hoja de ruta, sin orientación clara, solo con una cita de seguimiento al mes y eso fue todo”, expresó durante su intervención.

La nueva plataforma, creada para apoyar a personas afectadas por demencias poco frecuentes, busca ofrecer recursos, orientación y acceso a comunidades de acompañamiento. El proyecto se integra a una red internacional enfocada en mejorar la calidad de vida de pacientes y cuidadores, especialmente en aquellos casos que suelen quedar fuera de los programas convencionales de atención.

Durante su participación en la conferencia, Emma Heming Willis insistió en que todas las familias merecen acceso a información y apoyo, independientemente de la rareza de la enfermedad que enfrenten. En ese contexto afirmó: “El programa de apoyo a demencias poco frecuentes reconoce algo profundamente importante: el apoyo no debería depender de cuán común sea tu diagnóstico”.

Bruce Willis recibió en 2023 el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente áreas relacionadas con el lenguaje, el comportamiento y la personalidad. A diferencia de otras formas de demencia, esta condición suele presentarse con síntomas menos conocidos por el público, lo que puede retrasar su identificación y generar sentimientos de aislamiento entre quienes la padecen y sus seres queridos.

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Heming Willis reconoció que precisamente esa falta de referentes hizo que el proceso resultara especialmente difícil para su entorno. Según explicó, la realidad que estaban atravesando no coincidía con la percepción general que muchas personas tienen sobre la demencia. “Lo que estábamos viviendo no se parecía a lo que la mayoría de la gente imagina que es la demencia. Por eso, todo resultaba increíblemente aislante”, señaló.

El lanzamiento del portal fue respaldado por expertos y organizaciones dedicadas al estudio de estas enfermedades. Entre ellas se encuentra HammondCare, entidad que lidera el proyecto y que busca ampliar la visibilidad de diagnósticos menos frecuentes dentro del debate público y científico.

La importancia de esta iniciativa también fue destacada por la especialista Marie Alford, una de las organizadoras de la conferencia internacional. Durante el evento aseguró que “Cuando hablamos de demencias poco frecuentes, lo hacemos con la conciencia de que no son la historia dominante en el discurso. Este sitio web ayudará a corregir eso”.

La presentación coincidió con nuevas declaraciones de Emma Heming Willis sobre el estado actual de salud de su esposo. En una reciente aparición televisiva explicó que la familia continúa enfocada en brindarle apoyo constante. “Estamos bien. Mi esposo está acompañado y querido. Estamos haciendo todo lo posible dadas las circunstancias”, afirmó.

La autora también aprovechó para destacar la importancia del bienestar emocional de quienes ejercen labores de cuidado. Según explicó, una de las lecciones más significativas que ha aprendido durante este proceso es la necesidad de preservar la propia salud física y mental. “Lo que he aprendido es que es muy importante cuidarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos, ¿cómo podemos cuidar a las personas que amamos?”, manifestó.

Actualmente, Bruce Willis padece afasia progresiva primaria, una variante de la DFT que deteriora progresivamente la capacidad de comunicación. A pesar de ello, Emma asegura que el vínculo entre ambos permanece sólido. “Para nosotros, ahora nuestra comunicación es diferente, pero nuestra conexión está muy presente”, concluyó, reafirmando el compromiso familiar que ha inspirado esta nueva iniciativa de apoyo para miles de personas.