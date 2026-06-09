Mick Jagger: la divertida crítica de su hijo sobre el look de su padre en Italia

Así quedó demostrado durante las recientes vacaciones de Mick Jagger en Italia, cuando uno de sus hijos reaccionó públicamente a las fotografías compartidas por el líder de The Rolling Stones y terminó protagonizando un momento que rápidamente llamó la atención de los seguidores del músico.

El episodio surgió después de que Jagger publicara en Instagram una serie de imágenes de su escapada por distintos paisajes italianos. Entre fotografías de montañas, carreteras y escenarios costeros, el cantante mostró algunos de los atuendos que eligió para recorrer la región. Sin embargo, hubo un accesorio que no convenció a todos, especialmente a su hijo Lucas Jagger, quien decidió expresar su opinión con una dosis de humor.

Lucas, de 27 años, fruto de la relación entre el artista británico y la modelo brasileña Luciana Gimenez Morad, comentó una de las publicaciones de su padre y se refirió directamente a una gorra negra estilo baker boy que aparecía en una de las imágenes. Su mensaje no tardó en captar la atención de los usuarios.

“La gorra de la diapositiva 8 tiene que desaparecer de tu armario”, escribió el joven en la sección de comentarios.

La fotografía que motivó la observación mostraba a Mick Jagger posando frente a un paisaje montañoso con un conjunto compuesto por pantalones oscuros, una chaqueta bomber de cuero, un suéter y la mencionada gorra. Aunque Lucas dejó clara su desaprobación del accesorio, numerosos seguidores del músico salieron en defensa del veterano artista.

Algunos usuarios señalaron que la reacción del joven reflejaba una situación común entre padres e hijos. Varios comentarios coincidieron en que las diferencias generacionales suelen trasladarse también al terreno de la moda, especialmente cuando se trata de figuras que han construido una identidad estética durante décadas.

Más allá de la anécdota familiar, las publicaciones permitieron a los seguidores conocer parte de la reciente estancia del cantante en Italia. Durante su viaje, el artista compartió imágenes y videos en distintos escenarios naturales, dejando ver algunos momentos de descanso lejos de los escenarios y las giras internacionales.

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En una de las grabaciones difundidas en redes sociales, se observa al músico caminando hacia un helicóptero ubicado en una zona montañosa mientras pronuncia una breve frase en italiano. “Ecco tutti”, dijo el cantante, expresión que puede traducirse como “aquí están todos”.

Otro de los videos más comentados mostró a Jagger conduciendo por una calle particularmente estrecha, una maniobra que sorprendió a varios seguidores. Lucas tampoco dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la actividad de su padre en redes sociales y comentó con ironía la frecuencia con la que estaba compartiendo contenido durante sus vacaciones.

“Mi padre publicando un montón de fotos”, escribió.

La familia de Mick Jagger ha sido durante años objeto de interés mediático debido a su tamaño y diversidad. El artista es padre de ocho hijos nacidos de cinco relaciones distintas. Su hija mayor, Karis, nació en 1970 fruto de su relación con la actriz Marsha Hunt. Posteriormente tuvo a Jade con su entonces esposa Bianca Jagger.

Más adelante llegaron Elizabeth, James, Georgia May y Gabriel, hijos de su relación con la modelo Jerry Hall. En 1999 nació Lucas, mientras que en 2016 el músico dio la bienvenida a su hijo menor, Deveraux, junto a su actual pareja, Melanie Hamrick.

La experiencia de crecer dentro de una de las familias más reconocidas del entretenimiento también ha sido abordada por algunos de sus hijos. Jade Jagger, por ejemplo, habló en una entrevista sobre cómo fue desarrollarse en un entorno marcado por la fama internacional de su padre.

“No fue una infancia convencional, pero para mí era lo normal porque era lo único que conocía”, afirmó. También recordó: “Pasé gran parte de mi tiempo viajando y, incluso ahora, sigo sintiéndolo en lo más profundo de mi ser. A veces me describo a mí misma como una especie de gitana”.

Sobre el impacto de esa experiencia en su identidad personal, añadió: “El hecho de haber estado en tantos sitios diferentes desde tan pequeña me permitió conocer de primera mano distintas culturas, y eso ha marcado profundamente mi identidad y mi forma de ver el mundo”. Finalmente, reflexionó sobre el legado familiar al señalar: “Curiosamente, la generación más joven ya no asocia realmente el apellido con la historia familiar o el legado; para ellos, se trata más bien de cosas como la canción Moves Like Jagger. De hecho, eso ha aliviado bastante la presión en comparación con lo que se sentía antes” y concluyó: “Cada uno afronta este tipo de legado de manera diferente, pero he descubierto que la autoaceptación es la clave para gestionarlo de forma saludable”.