Pleno de la Asamblea ratifica a Lilibeth Cárdenas como directora de la Senniaf

Su ratificación se da en un momento en el que la Senniaf enfrenta fuertes cuestionamientos y demandas de reformas para mejorar los mecanismos de protección y atención de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes la designación de la abogada Lilibeth Cárdenas como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La designación fue avalada con 44 votos a favor, 21 abstenciones y ninguno en contra, durante la sesión legislativa en la que los diputados debatieron la ratificación propuesta previamente por el Ejecutivo.

Cárdenas mencionó que existe un plan de reestructuración de la gestión administrativa, así como la realización de un censo para conocer cuántos niños hay en cada albergue y cuál es su condición.

La ratificación se produce en medio de una crisis institucional en la entidad, marcada por denuncias y cuestionamientos sobre la atención y condiciones en centros y albergues bajo supervisión del Estado. En las últimas semanas, el caso del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen ha generado investigaciones por presuntos abusos y deficiencias en el manejo de menores bajo protección estatal.

La controversia provocó cambios en la dirección de la institución. A inicios de marzo, la entonces directora Ana Fábrega presentó su renuncia en medio de la presión pública y de investigaciones relacionadas con la situación en los albergues.

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Tras su salida se produjeron varios movimientos en la dirección del organismo, incluyendo designaciones temporales, mientras el gobierno buscaba una nueva titular para la entidad. Finalmente, el presidente José Raúl Mulino designó a Cárdenas para asumir la dirección de la Senniaf.

Antes de llegar al Pleno, su nombramiento fue evaluado por la Comisión de Credenciales de la Asamblea, que recomendó su ratificación luego de una comparecencia en la que abordó los desafíos que enfrenta la institución y reconoció la crisis que atraviesa.

Cárdenas es abogada y hasta su designación se desempeñaba como viceministra del Ministerio de la Mujer. En su trayectoria profesional también ha trabajado en el Ministerio Público en casos relacionados con violencia doméstica y maltrato infantil.

Su ratificación se da en un momento en el que la Senniaf enfrenta fuertes cuestionamientos y demandas de reformas para mejorar los mecanismos de protección y atención de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado.