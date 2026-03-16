Subcomisión inicia revisión de proyecto para reforzar seguridad de las ‘hormiguitas’ y recolectores de residuos

El proyecto retoma espacio luego del atropello de dos trabajadoras de barrido en Juan Díaz y que mantiene a una de ellas grave.

La subcomisión designada por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional inició hoy la revisión del proyecto de ley que busca la profesionalización de damas de barrido, recolectores de residuos y otros trabajadores del sistema de aseo urbano, una iniciativa que ha sido traída a escena luego del atropello que sufrieran “dos hormiguitas” y que dejara a una de ellas recluída en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, en estado de gravedad.

El proyecto, entre otras cosas, plantea establecer protocolos de seguridad en zonas de alta peligrosidad, que deberán ser coordinados entre la Policía Nacional y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud) para garantizar las labores y la integridad física de los trabajadores.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, señaló que estos trabajadores están “expuestos a grandes riesgos y accidentes” y mencionó el caso reciente de Eusebia Suárez, una de las dos trabajadoras arrollada en el corregimiento de Juan Díaz en días pasados y quien permanece grave, de acuerdo a la información que proporcionó ante los diputados.

AL respecto, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, indicó mediante nota enviada a la subcomisión que, el acompañamiento policial planteado en el proyecto de ley debe ser objeto de un análisis más amplio.

La propuesta también contempla programas de compensación, seguro médico privado y mecanismos de apoyo humanitario para los trabajadores.

Por su parte, Clementina Ward, del sindicato de trabajadores de la AAUD, indicó que el sistema de aseo incluye supervisoras, inspectoras, recolectores y personal administrativo, que en su conjunto deben ser parte de mejoras en sus condiciones laborales.

La subcomisión recibirá propuestas para incorporar en el análisis y debate del proyecto de ley hasta el próximo 23 de marzo.