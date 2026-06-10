Panamá/El técnico danés, Thomas Christiansen, habló con tranquilidad desde el base camp de la Selección de Panamá, donde el plantel continúa afinando detalles de cara a sus próximos compromisos. El estratega destacó el ambiente que se vive dentro de la concentración, resaltando que las instalaciones elegidas han permitido encontrar el equilibrio ideal entre las exigencias del trabajo diario y la recuperación física y mental de los futbolistas.

"La verdad es que estamos contentos y tranquilos. El hotel nos da esa tranquilidad, esa privacidad que se necesita y la posibilidad de trabajar muy bien con los chicos", señaló Christiansen.

El seleccionador explicó que contar con un entorno controlado y alejado de distracciones ha sido clave para fortalecer la convivencia del grupo y mantener el enfoque en los objetivos deportivos. Además de las sesiones tácticas y físicas programadas por el cuerpo técnico, los jugadores también disponen de espacios para relajarse, compartir entre compañeros y liberar la tensión propia de una competición de alto nivel.

Christiansen considera que este tipo de concentración favorece la unión del plantel y permite gestionar mejor las cargas de trabajo, especialmente en una etapa donde varios futbolistas llegan con desgaste acumulado tras una larga temporada en sus respectivos clubes. El técnico también valoró la actitud mostrada por sus dirigidos durante los entrenamientos, destacando el compromiso y la disposición que han demostrado en cada sesión.

La calma que transmite el entrenador refleja la confianza que existe dentro del grupo, consciente de que la preparación no solo pasa por el aspecto futbolístico, sino también por el bienestar emocional de los jugadores. En ese sentido, el cuerpo técnico panameño busca que cada integrante llegue en las mejores condiciones posibles para afrontar los desafíos que se avecinan.

Con información de Ricardo Icaza