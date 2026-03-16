Vertederos clandestinos en pleno centro de la ciudad agravan riesgo de inundaciones

La Defensoría del Pueblo informó que abrió una queja por la presunta vulneración del derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey.

Vertederos clandestinos en pleno centro de la ciudad se han convertido en un problema para los residentes, quienes durante la época lluviosa se ven afectados por inundaciones y contaminación.

El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, señaló que desde hace algún tiempo la comunidad ha presentado quejas por esta situación, lo que finalmente motivó a la Defensoría del Pueblo a emitir un informe tras inspeccionar el área.

Rodríguez recordó que el año pasado el sector de Panamá Viejo sufrió fuertes inundaciones debido a la obstrucción del río en distintos puntos, causada por acumulación de caliche y otros materiales de desecho que, al no ser procesados, terminan en los afluentes.

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De acuerdo con el representante, esta situación representa un riesgo para la población e incluso podría provocar la pérdida de vidas humanas. Por ello, espera que, con el apoyo del Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Panamá, el Sinaproc y el Ministerio de Obras Públicas, se pueda intervenir el área antes de que inicie la temporada lluviosa.

El funcionario agregó que vecinos del sector han denunciado el ingreso de camiones cargados con caliche, llantas, lavadoras y otros desechos, materiales que, al no poder ser reciclados, terminan en vertederos clandestinos.

“Esto tiene que parar. La Autoridad de Aseo y MiAmbiente lo ha dicho. Ya es hora de que, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, se le dé una respuesta a los residentes de Puente del Rey”, expresó Rodríguez.

El representante también manifestó su expectativa de que pronto se pueda sacar de circulación a quienes realizan estas prácticas ilegales y brindar una solución a la comunidad.

La Defensoría del Pueblo informó que abrió una queja por la presunta vulneración del derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey, luego de una inspección en la que se constató afectación a humedales por la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Según la institución, la acción fue iniciada por la Dirección de Asuntos Ambientales, tras un recorrido realizado recientemente en el sector, donde se detectó un vertedero clandestino en Villa del Rey, calle primera.

Información de Nicanor Álvarado