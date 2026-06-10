Mundial 2026 Brasil vs Marruecos: bajas clave en los Leones del Atlas a tres días del debut

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Los Leones del Atlas se miden con Brasil el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey , y después a Escocia y Haití en el Grupo C .

Basking Ridge, New Jersey, Estados Unidos/El extremo Abde Ezzalzouli, el defensa Noussair Mazraoui y el lateral Anass Salah Eddine, lesionados, no participaron el miércoles en el entrenamiento de Marruecos en Basking Ridge, Nueva Jersey, a tres días de su debut en el Mundial 2026, contra Brasil.

Abde, que sufrió molestias en la rodilla derecha el domingo en el empate 1-1 contra Noruega en un amistoso, se sometió a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión.

Otras noticias: Mundial 2026: música, estrellas y un espectáculo inédito que revoluciona el fútbol global

El jugador del Betis tuvo que abandonar el campo ante los noruegos ayudado por el médico de la selección y su asistente.

Mazraoui también se lesionó en un hombro contra la selección de Erling Haaland.

La ausencia del defensa del Manchester United complica la tarea del seleccionador Mohamed Ouahbi, ya que su sustituto, el lateral izquierdo del PSV Eindhoven Anass Salah Eddine, también se ha perdido los últimos entrenamientos debido a una lesión.

El defensa del Al-Ahly egipcio Youssef Belammari será el único lateral izquierdo disponible para enfrentar a Brasil si Mazraoui y Salah Eddine no se recuperan de sus dolencias.

Los Leones del Atlas se miden con Brasil el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey, y después a Escocia y Haití en el Grupo C.

Otras noticias: Mundial 2026| Lionel Messi regresa a la Selección de Argentina, marca gol y fija récord

Según los medios de prensa marroquíes, Mohamed Ouahbi ha decidido mantener a Ezzalzouli en el grupo con la esperanza de que se recupere a tiempo para el último partido de la fase de grupos, el 25 de junio contra Haití, o para la fase eliminatoria.

Por otra parte, el defensa Nayef Aguerd, del Marsella, participó en la sesión de este miércoles. Llevaba fuera de los terrenos de juego desde que fue operado en marzo por una pubalgia.