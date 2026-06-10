Jefe de la NASA defiende tripulación del Artemis III, compuesta solo por hombres

Isaacman dijo que quienes plantean esa preocupación quizá no conocen bien cómo se organizan las tripulaciones, y recordó que hay astronautas ya en entrenamiento específico para la Luna que encajarían mejor en futuras misiones de alunizaje.

El jefe de la NASA, Jared Isaacman, defendió el miércoles la composición de la tripulación de la tercera misión de Artemis, su programa para volver a llevar humanos a la Luna, integrada únicamente por hombres.

El anuncio de una tripulación 100% masculina suscitó interrogantes y críticas sobre una posible intervención política, ya que desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales eliminar los esfuerzos en materia de diversidad e inclusión.

Isaacman recalcó en redes sociales que la selección de la tripulación "no está ligada a decisiones políticas".

"La Oficina de Astronautas asigna la tripulación que le da a la misión la mejor posibilidad de cumplir sus objetivos", señaló, y dijo que se tienen en cuenta factores como el perfil, la experiencia y la disponibilidad de los astronautas.

La tercera fase de Artemis consistirá en probar la nave espacial Orión y realizar maniobras de encuentro y acoplamiento con módulos de alunizaje. No incluirá un viaje a la Luna.

La tripulación anunciada el martes incluye a los astronautas estadounidenses Randy Bresnik, Andre Douglas y Frank Rubio, este último de raíces salvadoreñas, así como al italiano Luca Parmitano, el primer europeo en una misión de Artemis.

La NASA prometió llevar a una mujer y a una persona de color a la Luna.

El año pasado, sin embargo, la NASA eliminó de algunas de sus páginas web el lenguaje referente a ese compromiso y, en términos más generales, a la diversidad. Esto no significa necesariamente que la promesa de la NASA haya sido descartada, pero ya no es explícita.

Isaacman dijo que quienes plantean esa preocupación quizá no conocen bien cómo se organizan las tripulaciones, y recordó que hay astronautas ya en entrenamiento específico para la Luna que encajarían mejor en futuras misiones de alunizaje.