Sean 'Diddy' Combs suma una nueva demanda por presunto abuso a un exactor infantil

La denuncia, radicada bajo el seudónimo de John Doe, se suma a la larga lista de procesos judiciales y acusaciones que han rodeado al reconocido productor musical en los últimos años.

Sean “Diddy” Combs vuelve a enfrentar una nueva controversia legal tras la presentación de una demanda civil interpuesta por un exactor infantil que asegura haber sido víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

De acuerdo con documentos judiciales divulgados por medios estadounidenses, el denunciante sostiene que los hechos ocurrieron en 2007, cuando aún desarrollaba su carrera como actor infantil. Según su relato, recibió una invitación para asistir a una reunión en Hollywood Hills que fue promocionada como una oportunidad para establecer contactos dentro de la industria del entretenimiento y explorar posibles proyectos profesionales.

La demanda señala que durante el evento, Combs habría mostrado interés en conversar de manera privada con el joven para discutir supuestas oportunidades relacionadas con su futuro artístico. El demandante afirma que, una vez alejados del resto de los asistentes, la situación tomó un rumbo completamente distinto al esperado.

Según el expediente, el entonces menor de edad asegura que el empresario musical comenzó a realizar contactos físicos no consentidos que fueron escalando progresivamente. El documento judicial sostiene que el joven manifestó su incomodidad durante el encuentro antes de que ocurrieran los hechos denunciados. Posteriormente, según su versión, Combs abandonó el lugar tras indicarle que tendría en cuenta su nombre para futuras oportunidades dentro del sector del entretenimiento.

El denunciante afirma que salió de la fiesta poco tiempo después del episodio y que la experiencia tuvo consecuencias duraderas en su vida. Además de señalar directamente al rapero, la acción judicial también incluye a representantes artísticos que, según la demanda, habrían incumplido su deber de protección frente a situaciones de riesgo para menores vinculados a la industria del espectáculo.

Hasta el momento, el documento presentado ante la justicia no especifica la cantidad económica que se reclama por concepto de daños y perjuicios. Sin embargo, el caso ha generado una nueva ola de atención mediática debido al complejo panorama judicial que enfrenta actualmente el fundador de Bad Boy Records.

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La respuesta del entorno de Combs no tardó en llegar. Su portavoz, Juda Engelmayer, rechazó de manera contundente las acusaciones y defendió la inocencia del artista. En declaraciones difundidas por medios estadounidenses, afirmó: “Las acusaciones de este supuesto actor infantil anónimo son falsas y ridículas. Es otro detractor más en una larga lista de personas que intentan sumarse al reparto del dinero, alentadas por abogados de lesiones personales”.

El representante añadió además: “El señor Combs nunca ha agredido sexualmente a nadie, y eso incluye a cualquier menor. Estas acusaciones serán desmentidas como todas las demás”.

La nueva demanda surge mientras el músico cumple una condena de 50 meses de prisión derivada de un proceso penal que captó la atención internacional. Combs fue arrestado en Nueva York en 2024 y posteriormente enfrentó cargos relacionados con conspiración de crimen organizado, tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coacción, además de transporte con fines de prostitución.

El juicio concluyó con un resultado mixto. Aunque fue absuelto de los cargos más graves, el tribunal lo declaró culpable en dos cargos de transporte con fines de prostitución bajo la Ley Mann. Como consecuencia, en octubre de 2025 recibió una sentencia de cuatro años y dos meses de cárcel, además del pago de una multa de 500.000 dólares.

Mientras sus abogados continúan impulsando recursos para revertir el fallo, la situación legal de Sean “Diddy” Combs sigue complicándose. En paralelo a su condena, decenas de demandas civiles por presuntas agresiones sexuales, algunas relacionadas con hechos que habrían involucrado a menores de edad, permanecen activas. El avance de estos procesos mantiene al productor musical en el centro de la atención pública y judicial, mientras nuevas denuncias continúan acumulándose en los tribunales.