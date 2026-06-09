Taylor Lautner anuncia el sexo de su bebé con la emotiva reacción junto a su esposa

La espera del primer hijo del actor y su esposa Tay Lautner dio un nuevo paso con una revelación que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La pareja compartió en redes sociales el momento exacto en que descubrieron el sexo de su bebé, confirmando que próximamente darán la bienvenida a una niña.

El anuncio fue realizado mediante un video publicado en Instagram el pasado 7 de junio, donde ambos mostraron la dinámica que utilizaron para conocer el resultado. La grabación, que acumuló miles de reacciones en pocas horas, permitió a los seguidores presenciar una escena cargada de emoción y expectativa.

A través de una publicación conjunta, los futuros padres acompañaron el video con un mensaje dirigido a quienes han seguido esta nueva etapa de sus vidas. “Nuestro pequeño secreto ahora es suyo”, escribieron, dejando atrás la privacidad con la que habían manejado la información hasta ese momento.

En las imágenes se observa a la pareja sentada frente a una computadora mientras accede a una plataforma digital diseñada para revelar el sexo del bebé. Con los ojos cubiertos, ambos siguen una serie de instrucciones antes de llegar al resultado final. Sin embargo, el sistema solicita varias confirmaciones adicionales, prolongando la tensión del momento.

Durante la grabación, el actor conocido mundialmente por interpretar a Jacob Black en la saga Crepúsculo comentó con humor la cantidad de pasos requeridos antes de acceder a la información definitiva. “¡Madre mía, cuántos pasos! Nos lo ha preguntado tres veces. Están tomando muchísimas precauciones”, expresó mientras avanzaban en el proceso.

Finalmente, después de completar todas las verificaciones, la plataforma mostró en pantalla la palabra “girl” en color rosa. La reacción fue inmediata. Taylor levantó los brazos en señal de celebración, mientras Tay llevó las manos a su rostro visiblemente emocionada. Segundos después, ambos se abrazaron para compartir la alegría del momento.

Antes de fundirse en ese abrazo, el actor pronunció una frase breve que reflejó la emoción de la experiencia: “Lo logramos”.

La felicidad del intérprete no terminó con la publicación principal. Más tarde, Taylor Lautner compartió el video en sus historias de Instagram y aprovechó la ocasión para explicar por qué la noticia tenía un significado especial para él. En un mensaje extenso, reveló que durante años había imaginado convertirse en padre de una niña.

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“Mi sueño siempre ha sido ser padre de una niña. Todas mis cachorras han sido hembras. Algunas de mis mejores amigas en todo el mundo son hembras. Mi única hermana es mi hermanita. Tengo una madre increíble. Tay es mi persona favorita en el mundo y, casualmente, es hembra”, escribió.

El actor también destacó que, más allá de cualquier expectativa, su principal deseo siempre fue que el bebé gozara de buena salud. Sin embargo, reconoció que la confirmación del sexo representó el cumplimiento de un anhelo muy personal.

“Lo único que quería era un bebé sano, pero en el fondo este momento es con lo que soñaba. Sentí un gran alivio al saber que mi sueño se había hecho realidad, algo que nunca había experimentado. Tay es la persona más fuerte que conozco y mi heroína. ¡Estoy deseando darle la bienvenida a nuestra niña! ¡Vamos, niña!”, añadió.

Mientras tanto, Tay Lautner ha compartido algunos detalles de su experiencia durante el embarazo. En mayo, durante un episodio de su podcast The Squeeze, habló sobre los cambios físicos y emocionales que ha enfrentado durante el segundo trimestre.

En esa conversación abordó las comparaciones corporales que pueden surgir durante la gestación y admitió que ha atravesado momentos de inseguridad. “Nunca he tenido problemas con las comparaciones, pero últimamente me he encontrado comparando mi cuerpo de embarazada con el de otras mujeres embarazadas, especialmente con las que están a pocas semanas de dar a luz y siguen delgadas y en forma”, confesó.

La historia de la pareja comenzó públicamente en 2018 y culminó con su matrimonio en noviembre de 2022. En marzo de este año anunciaron que estaban esperando su primer hijo, una noticia que generó gran entusiasmo entre sus seguidores. Ahora, con la confirmación de que tendrán una niña, los Lautner continúan compartiendo una de las etapas más significativas de su vida familiar.