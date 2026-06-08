Nick Jonas revela el dramático vuelo que compartió con Glen Powell

Una anécdota ocurrida hace casi una década volvió a captar la atención de sus seguidores, después de que el cantante y actor recordara una de las experiencias más angustiantes de su vida durante un viaje en avión.

Lo que comenzó como el regreso de un fin de semana entre amigos terminó convirtiéndose en un episodio marcado por la incertidumbre, la tensión y el temor de que algo pudiera salir mal en pleno vuelo.

La historia fue compartida recientemente por Nick Jonas durante una entrevista televisiva, donde habló sobre la estrecha amistad que mantiene con el protagonista de algunas de las producciones más exitosas de Hollywood. En medio de la conversación, los presentadores recordaron que ambos artistas habían atravesado juntos una situación extrema que fortaleció su vínculo personal.

Al referirse a aquel momento, Jonas explicó que todo ocurrió aproximadamente diez años atrás, cuando regresaban de Las Vegas junto a varios amigos. Según relató, la aeronave presentó una falla poco después del despegue, generando preocupación tanto entre los pasajeros como entre los miembros de la tripulación.

Recordando los detalles del incidente, el cantante comentó: “Esto ocurrió hace casi diez años, probablemente. Estábamos en Las Vegas con un grupo de amigos, y de camino a casa, el avión despegó y entonces —no sé el término técnico— hubo un problema con la alimentación eléctrica. Obviamente, eso nunca es buena señal”.

La situación resultó especialmente inquietante porque ocurrió en una etapa muy distinta de la carrera de Glen Powell. En aquel entonces, el actor todavía no era la estrella mundial asociada a grandes producciones de aviación y acción. Jonas aprovechó para bromear sobre ello al recordar que su amigo estaba tomando clases de vuelo, aunque aún no contaba con las habilidades que más tarde exhibiría en la gran pantalla.

Con humor, añadió: “Y esto es antes de Top Gun: Maverick Glen Powell, así que estaba en entrenamiento de vuelo, pero no habría podido aterrizar el avión como lo hace ahora. Era simplemente el Glen Powell de siempre. Así que, si esto hubiera ocurrido hace un par de semanas, la historia sería diferente”.

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A pesar de la gravedad de la avería, el vuelo logró completar un aterrizaje seguro y ninguno de los ocupantes sufrió lesiones. Sin embargo, la sensación de peligro permaneció entre quienes vivieron la emergencia. Jonas reconoció que fue un episodio difícil de olvidar debido a la incertidumbre que se apoderó del ambiente durante varios minutos.

Sobre el desenlace, señaló: “Sí, fue una experiencia aterradora, pero estábamos bien”.

La conversación avanzó entonces hacia un aspecto que sorprendió incluso a los conductores del programa: la reacción de los pilotos una vez que la aeronave tocó tierra. Fue precisamente ese detalle el que hizo que Jonas comprendiera la magnitud real de lo ocurrido.

Entre risas nerviosas, recordó: “Uno de ellos estaba llorando cuando aterrizamos. Pensé: ‘Bueno, tal vez no fue tan malo como me lo imaginaba’. Y entonces lo vi llorando. Pensé: ‘Oh, no, esto fue grave”.

El artista también reconoció que la preocupación era visible entre los auxiliares de vuelo, quienes aparentemente entendían mejor que los pasajeros la complejidad de la situación que estaban enfrentando. Ese comportamiento contribuyó a aumentar la tensión dentro de la cabina y dejó una impresión duradera en todos los presentes.

Más allá del susto, el incidente terminó convirtiéndose en un momento clave dentro de la relación entre ambos artistas. Compartir una experiencia límite ayudó a consolidar una amistad que continúa vigente años después. Cuando se le preguntó si aquel episodio había fortalecido el vínculo con Powell, Jonas respondió de manera contundente: “Eso es exactamente lo que es. Y sabes, Glen es el mejor. Creo que desde ese momento, hemos forjado una gran amistad”.

Actualmente, Nick Jonas continúa combinando su carrera musical con nuevos proyectos cinematográficos, mientras que Glen Powell sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas de Hollywood. Sin embargo, entre ambos permanece el recuerdo de aquel vuelo que estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y una historia que todavía hoy resulta imposible de olvidar.