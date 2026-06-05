Marc Anthony: su hijo Ryan Muñiz dará un importante paso en el modelaje

El mundo de la moda será escenario de un momento especial para una de las familias latinas más reconocidas del entretenimiento.

Ryan Muñiz, hijo de la ex Miss Universo Dayanara Torres y del cantante Marc Anthony, se prepara para debutar oficialmente como modelo de pasarela durante la próxima edición de Casa de Campo Fashion Week, uno de los eventos más destacados de la industria en República Dominicana.

La noticia ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la familia, especialmente porque el joven compartirá escenario con su propia madre en una cita que promete reunir a importantes figuras de la moda, el espectáculo y el diseño internacional. Para Dayanara Torres, quien además se desempeña como embajadora oficial del evento, la experiencia tiene un significado especial al convertirse en testigo directa de un nuevo logro profesional de su hijo menor.

Aunque Ryan ya ha tenido acercamientos al universo de la moda mediante sesiones fotográficas y apariciones editoriales, esta será la primera vez que enfrente el desafío de desfilar ante el público y la industria especializada. El debut representa un paso importante en una carrera que poco a poco comienza a consolidarse dentro del competitivo mundo del modelaje.

La exreina de belleza no ocultó su emoción al hablar sobre este acontecimiento. Durante una entrevista, expresó la felicidad que siente al ver cómo su hijo continúa explorando oportunidades en un ámbito que siempre le ha despertado interés. “Va a ser su primera pasarela, porque aunque ha hecho fotos, ha hecho portadas de revistas, va a ser la primera vez desfilando, me da mucha ilusión poder verlo ahí, pero sin que se me agüen los ojos ni nada de eso”, comentó.

Las declaraciones reflejan el orgullo de una madre que ha acompañado de cerca el crecimiento personal y profesional de su hijo. Más allá de la relevancia del evento, para Torres el momento tiene un fuerte componente emocional al poder compartir la experiencia desde la misma pasarela.

La presentadora puertorriqueña también destacó la satisfacción que siente al ver a Ryan asumir nuevos retos dentro de una industria que exige disciplina, preparación y confianza. En ese sentido, manifestó su entusiasmo por presenciar el desempeño del joven durante su estreno oficial como modelo. “Feliz por él, loca por verlo ahí trepado, modelando, enfocado y poderlo aplaudir como mamá orgullosa”, afirmó.

La relación de Ryan con la moda no es reciente. Según contó Dayanara Torres, desde temprana edad mostró interés por la imagen, las tendencias y la manera de proyectar su personalidad a través de la ropa. Ese gusto natural por el estilo se convirtió con el tiempo en una característica distintiva que hoy podría abrirle nuevas puertas dentro del sector.

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La también actriz explicó que su hijo siempre ha demostrado una afinidad especial por este universo creativo. “Siempre ha sido muy fashion. Como que conoce bien su cuerpo”, señaló, destacando la seguridad y el criterio que ha desarrollado para construir una identidad propia en términos de imagen y presentación personal.

El debut de Ryan Muñiz llega en un momento en que las nuevas generaciones de hijos de celebridades están ganando protagonismo en las principales pasarelas y campañas internacionales. Su participación en Casa de Campo Fashion Week podría marcar el inicio de una etapa más activa dentro del modelaje profesional, un camino que ya han recorrido otros jóvenes vinculados a familias reconocidas del entretenimiento.

Sin embargo, la moda no es el único ámbito que ocupa su atención. Paralelamente a sus proyectos en esta industria, Ryan continúa desarrollando su formación académica en el campo de la ingeniería musical, una disciplina que combina creatividad, tecnología y producción sonora.

La combinación entre estudios especializados y oportunidades en el modelaje refleja una etapa de exploración profesional para el joven, quien ahora se prepara para vivir uno de los momentos más significativos de su carrera. Mientras tanto, Dayanara Torres contará los días para verlo desfilar por primera vez y celebrar, desde la primera fila y también sobre la pasarela, un logro que quedará marcado en la historia familiar.