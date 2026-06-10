Hospital Rafael Estévez refuerza atención en nefrología ante aumento de pacientes con enfermedad renal

Según los especialistas, una adecuada vigilancia de estas condiciones, acompañada de hábitos de vida saludables y seguimiento médico oportuno, puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar daños irreversibles en los riñones.

Coclé/El incremento sostenido de pacientes con enfermedad renal crónica en el Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, ha obligado a reforzar la atención especializada con más personal de nefrología y médicos vasculares para hacer frente a la creciente demanda de tratamientos.

Actualmente, unas 254 personas reciben atención en la sala de tratamientos renales del centro hospitalario, una cifra que refleja la magnitud del problema de salud que enfrentan las provincias centrales.

Ante este escenario, las autoridades médicas han fortalecido los servicios relacionados con la atención de pacientes renales, especialmente aquellos que requieren hemodiálisis y seguimiento especializado.

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El director médico del Hospital Rafael Estévez, Omar de Icaza, destacó la importancia de la prevención y de los controles médicos periódicos para detectar a tiempo alteraciones en la función renal y evitar que la enfermedad avance a etapas más graves.

"Es importante la atención primaria de salud. Hacerse sus exámenes de laboratorio que capten o que logren ubicar la función renal del paciente joven y así prevenir la enfermedad renal crónica", señaló De Icaza.

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El especialista explicó que la detección temprana de problemas renales puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico de los pacientes, reduciendo el riesgo de que requieran tratamientos complejos como la hemodiálisis.

Los médicos advierten que la diabetes y la hipertensión continúan siendo las principales causas de enfermedad renal crónica, por lo que insisten en la necesidad de mantener controles regulares de la presión arterial y de los niveles de azúcar en sangre.

Según los especialistas, una adecuada vigilancia de estas condiciones, acompañada de hábitos de vida saludables y seguimiento médico oportuno, puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar daños irreversibles en los riñones.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a acudir periódicamente a los centros médicos para realizarse chequeos preventivos, especialmente aquellas personas con antecedentes de diabetes, hipertensión o factores de riesgo asociados a enfermedades renales.

Información de Nathali Reyes

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