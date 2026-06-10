Jóvenes fuera del sistema escolar recibirán formación con inteligencia artificial en San Miguelito

Panamá/Un grupo de 120 estudiantes del Centro de Formación para Adolescentes (Cefodea), en San Miguelito, tendrá acceso a una plataforma de inteligencia artificial diseñada para fortalecer su proceso educativo y apoyar su reinserción escolar.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), busca brindar nuevas herramientas tecnológicas a jóvenes que en algún momento abandonaron el sistema educativo tradicional y que hoy intentan retomar sus estudios.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, explicó que la plataforma será utilizada tanto en las clases académicas como en los talleres vocacionales que reciben los estudiantes.

Hoy hemos recibido una plataforma tecnológica de inteligencia artificial para 120 estudiantes del Centro de Formación para Adolescentes Cefodea, que está en San Miguelito. Estamos muy contentos porque esto les va a brindar la oportunidad de utilizar esta plataforma a través de todas las clases que se dictan de Meduca y de todos los talleres vocacionales que tenemos”, expresó.

Según la ministra, la herramienta también incorpora funciones orientadas al seguimiento de la salud de los estudiantes y programas para el aprendizaje de idiomas.

“Además, tiene un programa médico para darle seguimiento a los chicos y además tiene unos cursos de idiomas”, indicó.

Carles destacó que el proyecto forma parte de los esfuerzos para fortalecer el centro y ampliar su capacidad de atención durante el próximo año.

Nos estamos preparando para el próximo año, en donde ya queremos tener su capacidad máxima de 200 estudiantes de reinserción escolar”, manifestó.

La funcionaria recordó que el programa está dirigido a jóvenes que abandonaron la educación formal y que ahora reciben una nueva oportunidad para continuar su formación académica.

No solo los estamos llevando a un tercer año de estudios secundarios, sino que estamos tratando de darles algún curso vocacional para que ellos estén preparados a afrontar la vida”, señaló.

La plataforma tecnológica fue incorporada con el apoyo de diversas entidades y forma parte de una estrategia orientada a ampliar las oportunidades educativas y laborales de adolescentes que buscan retomar sus proyectos de vida a través de la educación.

Con información de Jorge Quirós.