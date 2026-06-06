Pacientes con hasta cuatro años de espera recibirán cirugía de cataratas en el Hospital Rafael Estévez

Varios pacientes citados manifestaron las dificultades que enfrentaban debido a la falta de especialistas en otras provincias.

El departamento de oftalmología del Hospital Dr. Rafael Estévez, ubicado en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, inició las evaluaciones médicas a unos 50 pacientes que serán beneficiados en la próxima jornada de cirugías de cataratas. Los ciudadanos seleccionados, cuyas edades oscilan entre los 50 y 90 años, registraban tiempos de espera de entre dos y cuatro años para acceder a este procedimiento.

De acuerdo con las autoridades médicas del centro hospitalario, este plan de intervención quirúrgica masiva está diseñado específicamente para disminuir la mora quirúrgica en la región de Coclé y ofrecer una respuesta efectiva a personas con problemas graves de visión.

Proceso de preparación y exámenes preoperatorios

El director médico del Hospital Rafael Estévez, el doctor Omar De Icaza, detalló que el protocolo de atención médica incluye tanto a pacientes asegurados y no asegurados. Antes de ingresar al quirófano, el grupo de beneficiarios debe completar un estricto circuito de revisiones en el lapso de una semana.

El proceso integral contempla las siguientes etapas clínicas obligatorias:

Valoración especializada por el servicio de oftalmología.

Toma de muestras de laboratorio clínico y perfiles analíticos.

Realización de electrocardiogramas.

Evaluación diagnóstica final por el departamento de medicina interna.

Una vez validados los expedientes médicos, las intervenciones en los quirófanos iniciarán el próximo viernes. El cupo de operaciones civiles está distribuido formalmente entre 30 pacientes procedentes del distrito de Aguadulce y 20 pacientes del distrito de Penonomé.

Varios pacientes citados manifestaron las dificultades que enfrentaban debido a la falta de especialistas en otras provincias. Algunos afectados relataron que debieron trasladarse inicialmente hacia la policlínica de Chitré, en la provincia de Herrera, para recibir los diagnósticos iniciales y canalizar la documentación debido a síntomas severos como dolor agudo y picazón ocular en ambos ojos.

La realización de esta jornada quirúrgica especial el próximo fin de semana evitará que los adultos mayores deban desplazarse hacia otras provincias para corregir su pérdida de agudeza visual, concentrando los recursos quirúrgicos, insumos y especialistas en las instalaciones centrales de la provincia de Coclé.