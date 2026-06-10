Pacientes denuncian cinco meses sin aire acondicionado en la Policlínica de Nuevo San Juan en Colón

Pacientes de la Policlínica de Nuevo San Juan, ubicada en el corregimiento de Buena Vista, provincia de Colón, denunciaron que desde hace cinco meses las instalaciones permanecen sin aire acondicionado, situación que afecta tanto a quienes acuden en busca de atención médica como al personal de salud.

Los usuarios aseguran que las altas temperaturas dentro del centro médico se han vuelto difíciles de soportar, especialmente para niños, adultos mayores y personas con distintas condiciones de salud.

“Estamos mal con ese problema y eso no es de ayer, ya lleva meses”.

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Otros usuarios señalaron que se han visto obligados a acudir a sus citas con abanicos manuales para poder soportar el calor mientras esperan ser atendidos.

“Hay que venir con su abanico porque no se soporta el calor”.

Los afectados describen las condiciones dentro de la policlínica como insoportables y aseguran que no han recibido información sobre cuándo será solucionado el problema.

“Es horrible, parece un horno dentro de la policlínica. Ya hace varios meses que estamos en esta situación y no vemos cuándo habrá una solución”.

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Aunque en algunas áreas del centro médico se han colocado abanicos para mitigar las altas temperaturas, los pacientes consideran que la medida es insuficiente ante la gran cantidad de personas que diariamente reciben atención en estas instalaciones.