Panamá Oeste registra ocho muertes por atropello en 2026; Arraiján concentra la mayoría de casos

Entre las áreas donde se reportan con frecuencia este tipo de incidentes figuran Burunga y zonas cercanas a plazas comerciales, donde el flujo de personas y vehículos es constante durante gran parte del día.

Los atropellos continúan cobrando vidas en las carreteras de Panamá Oeste.

En lo que va de 2026, la provincia acumula ocho víctimas fatales por esta causa, siendo el distrito de Arraiján el que registra la mayor cantidad de casos.

Así lo informó el teniente Roberto Macías, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, quien detalló que de las ocho muertes reportadas, cuatro ocurrieron en Arraiján, tres en Chame y una en La Chorrera.

De acuerdo con las estadísticas, Arraiján concentra la mitad de los atropellos fatales registrados este año en la provincia, una situación que mantiene en alerta a las autoridades de tránsito.

Macías explicó que la mayoría de estos hechos se producen en la autopista Arraiján–La Chorrera, una de las vías con mayor circulación vehicular del país y utilizada diariamente por miles de personas que se desplazan hacia sus lugares de trabajo.

El oficial indicó que muchos peatones cruzan la carretera para dirigirse a paradas de transporte público o a centros laborales, aumentando el riesgo de accidentes, especialmente en sectores de alta movilidad peatonal.

Entre las áreas donde se reportan con frecuencia este tipo de incidentes figuran Burunga y zonas cercanas a plazas comerciales, donde el flujo de personas y vehículos es constante durante gran parte del día.

Las autoridades reiteraron el llamado a los peatones a utilizar los pasos habilitados y a extremar las medidas de precaución al cruzar las vías, mientras que a los conductores les exhortaron a respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos en los sectores con alta presencia de transeúntes.

La Dirección de Tránsito mantiene operativos de vigilancia y prevención en distintos puntos de Panamá Oeste con el objetivo de reducir la ocurrencia de accidentes y evitar que aumente el número de víctimas por atropello en la provincia.

Información de Yiniva Caballero

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