Concejo Municipal de Santa María en Herrera rechaza construcción de cárcel de máxima seguridad

Las autoridades municipales cuestionaron además el monto destinado para la construcción del penal, que supera los 177 millones de dólares, y mientras a ellos se les ha negado presupuesto para hacer obras comunitarias.

El Concejo Municipal de Santa María, en la provincia de Herrera, expresó su oposición a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en ese distrito, luego de que trascendiera información sobre una licitación pública para desarrollar el proyecto.

La reunión del Concejo Municipal esperaba contar con la participación de la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo, quien finalmente presentó excusas y no asistió al encuentro, donde las autoridades locales analizaron la situación y expresaron su rechazo a la iniciativa.

El alcalde de Santa María, Iván De León, aseguró que tanto las autoridades municipales como la comunidad han mantenido una posición firme en contra del proyecto desde que surgió la propuesta.

Explicó que existen al menos tres argumentos principales para oponerse a la construcción del centro penitenciario.

Uno de ellos es la cercanía de importantes centros educativos, entre ellos el Instituto Nacional de Agricultura (INA) y el Instituto de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega, ubicados en el área de Divisa.

"Tenemos planteles educativos importantes dentro de esta zona y consideramos que esto debe ser tomado en cuenta", manifestó.

También expresó preocupación por los posibles impactos ambientales, debido a la cercanía de importantes fuentes hídricas como el río Cañazas y el río Santa María.

"Son riesgos importantes que pueden generar preocupación al momento de invertir fondos del Estado", indicó.

Cuestionan inversión de 177 millones de dólares

Las autoridades municipales cuestionaron además el monto destinado para la construcción del penal, que supera los 177 millones de dólares, y mientras a ellos se les ha negado presupuesto para hacer obras comunitarias.

La apertura de propuestas estaría prevista para el próximo 23 de julio.

"Sería mucho mejor que esos 177 millones de dólares se invirtieran en una potabilizadora de agua potable, porque hay sectores de nuestro distrito que pasan 24, 48 horas e incluso varios días sin el suministro", sostuvo Ovidio Pinzón, presidente del Concejo Municipal de Santa María.

Denuncian falta de consulta

Aseguraron que las autoridades locales no fueron consultadas previamente sobre el proyecto y afirmaron que incluso existía desconocimiento sobre la iniciativa entre distintas entidades de la provincia.

"Estamos al cien por ciento en oposición a esta propuesta. Debió realizarse una consulta ciudadana y hasta el momento desconocemos muchos detalles del proyecto", expresó Pinzón.

Asimismo, cuestionó que durante años se hayan rechazado solicitudes de recursos para obras comunitarias en beneficio de los residentes del distrito, mientras que ahora se plantea una inversión millonaria para una infraestructura penitenciaria.

Las autoridades municipales indicaron que continuarán solicitando información oficial sobre el proyecto y reiteraron su llamado al Gobierno para abrir espacios de diálogo con la comunidad antes de tomar una decisión definitiva.

Información de Eduardo Javier Vega