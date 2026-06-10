Katy Perry revela su felicidad junto a Justin Trudeau y habla de Orlando Bloom

La cantante sorprendió al público durante el estreno de su nueva película de concierto al compartir detalles íntimos sobre su presente sentimental y emocional.

La estrella del pop aseguró que atraviesa una de las etapas más estables de su vida y no dudó en expresar públicamente el profundo amor que siente por Justin Trudeau, a quien describió como una figura fundamental en su bienestar actual.

Las declaraciones tuvieron lugar durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la presentación de The Lifetimes Tour – Live from Paris en el Festival de Tribeca, celebrado en Nueva York. La aparición de la artista ocurrió pocas horas después de que ella y el político canadiense realizaran su primera aparición oficial como pareja en una alfombra roja, un momento que acaparó la atención de seguidores y medios de entretenimiento.

En medio de la conversación, Perry reflexionó sobre la transformación personal que experimentó durante su gira mundial de 2025. Tras completar 91 presentaciones alrededor del mundo, afirmó que llegó a una etapa de mayor serenidad y equilibrio. Katy Perry, una de las artistas más influyentes del pop internacional, destacó que el crecimiento emocional ha sido una constante en su vida reciente.

“Cada día es un viaje fantástico y cada día es una oportunidad para evolucionar, ser una mejor persona, hacer lo correcto y ser un modelo para tu comunidad, tu familia y tu mundo”, expresó la intérprete. Más adelante agregó: “Diría que ahora, al final de 91 conciertos, me siento una persona más equilibrada en muchos aspectos de mi vida. Estoy muy enamorada”.

La cantante vinculó directamente esa sensación de estabilidad con el inicio de su relación sentimental con Trudeau. Al recordar los conciertos grabados en París para la producción audiovisual, explicó que atravesó aquella etapa respaldada por una conexión afectiva que marcó profundamente su vida. “En realidad, estos recitales fueron después de que conocí al amor de mi vida, así que me sentía muy sostenida por eso”, afirmó.

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Perry también profundizó en la influencia que su actual pareja ha tenido sobre su bienestar emocional. Utilizando una metáfora, describió cómo la relación le ha brindado una sensación de seguridad que no había experimentado anteriormente. “Soy un poco como una cometa arcoíris: vuelo súper alto. A veces necesito estar anclada, así que tener finalmente esa ancla hace que ahora me sienta realmente completa”, señaló.

Sin embargo, la artista reconoció que alcanzar ese estado de plenitud no fue sencillo. Durante el encuentro con los asistentes, recordó que 2025 representó uno de los periodos más complejos de su trayectoria personal. “El año pasado fue probablemente uno de los años más difíciles de mi vida y pasé por muchísimas cosas”, confesó. También explicó que encontró la fortaleza necesaria para continuar gracias a los compromisos asumidos con sus seguidores, su hija y consigo misma.

“Hubo días realmente, realmente, realmente difíciles, y simplemente seguí adelante porque hice una promesa a mis fans, hice una promesa a mi hija, hice una promesa a mí misma”, manifestó. Posteriormente añadió: “Lo conseguí. Caminé a través del fuego porque todo el mundo tiene que atravesar su propio fuego. Y si estás caminando por el infierno, sigue caminando, porque al otro lado del infierno definitivamente está el cielo”.

Las declaraciones llegan casi un año después del fin de su relación con Orlando Bloom. En julio de 2025, representantes de ambas figuras confirmaron que habían decidido reorientar su vínculo para priorizar la crianza compartida de su hija, Daisy Dove. En ese momento explicaron: “Orlando y Katy han estado transformando su relación durante los últimos meses para centrarse en la coparentalidad”. El comunicado también destacó que ambos continuarían actuando como familia y mantendrían como prioridad criar a su hija “con amor, estabilidad y respeto mutuo”, una meta que sigue guiando sus decisiones personales.