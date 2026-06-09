Netflix revela las primeras imágenes de su nueva serie de Scooby-Doo y fija estreno para 2027

Netflix confirmó el inicio de la producción de “Scooby-Doo: El origen”, una serie live-action que llevará por primera vez al célebre gran danés a la pantalla como un perro real. El proyecto ya comenzó su rodaje en Atlanta, Georgia, y tiene previsto su estreno global en 2027, marcando una nueva etapa para una de las propiedades más reconocidas de la cultura popular.

La plataforma apuesta por una reinterpretación contemporánea de los personajes creados hace más de medio siglo, explorando los primeros vínculos entre los integrantes de la pandilla que se convirtió en sinónimo de misterios, aventuras y amistad. La nueva producción busca conectar con una generación diferente de espectadores sin perder los elementos que han mantenido vigente a la franquicia durante décadas.

El elenco principal estará conformado por Mckenna Grace en el papel de Daphne Blake, Tanner Hagen como Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson interpretando a Velma Dinkley y Maxwell Jenkins como Fred Jones. A ellos se suma Paul Walter Hauser, quien también formará parte de esta esperada adaptación.

La trama se desarrollará durante el último verano de campamento de los protagonistas, mucho antes de que formaran el famoso grupo de investigadores. En esta versión, los jóvenes se verán involucrados en un inquietante caso sobrenatural relacionado con un cachorro gran danés perdido que podría haber sido testigo de un extraño crimen. A medida que avanzan las pesquisas, los personajes descubrirán secretos ocultos y situaciones que pondrán a prueba sus relaciones y su capacidad para trabajar en equipo.

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Netflix adelantó que esta nueva historia ofrecerá una mirada renovada al origen de la pandilla, mostrando cómo surgieron los lazos de amistad que posteriormente los llevarían a resolver algunos de los misterios más recordados de la televisión. La serie estará dirigida creativamente por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, quienes asumirán funciones de showrunners, guionistas y productores ejecutivos bajo el sello de Midnight Radio.

La producción también contará con la participación de importantes nombres de la industria. Entre los productores ejecutivos figuran Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman, además de André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson, quienes contribuirán al desarrollo de la ambiciosa adaptación.

Berlanti destacó recientemente la importancia que tiene la franquicia para varias generaciones de espectadores y recordó su cercanía con sus creadores originales, Bill Hanna y Joe Barbera. Al referirse a la nueva serie, aseguró que el equipo creativo trabajó para construir una propuesta capaz de conservar la esencia que convirtió a Scooby-Doo en un fenómeno global, al tiempo que introduce elementos narrativos actualizados para el público contemporáneo.

Desde su debut, la marca Scooby-Doo ha construido un legado extraordinario dentro del entretenimiento. A lo largo de más de cinco décadas ha dado origen a numerosas series animadas, películas para televisión, producciones cinematográficas y especiales que han consolidado su lugar entre las franquicias más exitosas de Warner Bros.

Uno de los actores más asociados al universo de Scooby-Doo es Matthew Lillard, recordado por interpretar a Shaggy en las películas live-action estrenadas en los años 2000. El actor expresó recientemente su entusiasmo por esta nueva adaptación y valoró la decisión de revitalizar la historia para nuevas audiencias.

“Estoy realmente feliz por ellos. Creo que la serie necesita volver”, afirmó. Posteriormente añadió: “Es la primera introducción a las historias de fantasmas para muchos niños, ¿verdad? Trata sobre la amistad y mantenerse unidos como grupo”. Sobre el futuro de la franquicia, también manifestó: “Espero que mantengan lo que ha funcionado y le den su propio giro. Pero la realidad es que soy bastante purista con esa franquicia. El núcleo es realmente la amistad”.

Mientras Netflix avanza con “Scooby-Doo: El origen”, la expansión de la franquicia continúa en otros formatos. Recientemente se anunció “Yokoso Scooby-Doo!”, el primer anime oficial inspirado en la pandilla. La producción será desarrollada por Warner Bros. Animation con apoyo de OLM Studios y seguirá a Scooby y Shaggy durante una aventura en Japón, ampliando aún más el alcance internacional de una marca que continúa reinventándose para nuevas generaciones.