Carlos Vives rompe el silencio sobre el polémico 'like' a Gerard Piqué y Clara Chía

Ahora, el cantante colombiano decidió aclarar definitivamente por qué apareció un “like” suyo en una fotografía publicada por el exfutbolista junto a su novia.

Durante años, un simple gesto en redes sociales ha seguido generando comentarios entre los seguidores de Shakira, especialmente aquellos que recuerdan los momentos más difíciles que atravesó la artista tras su separación de Gerard Piqué.

La controversia se remonta a 2023, cuando la relación entre Piqué y Clara Chía ocupaba titulares en medios de entretenimiento de todo el mundo. En aquel momento, una imagen de la pareja compartida en Instagram recibió una interacción de la cuenta de Vives, un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de la intérprete barranquillera. La reacción provocó una ola de críticas y especulaciones que se prolongaron durante meses.

Tres años después, el artista samario abordó el tema durante una entrevista con el creador de contenido Molusco. Con el tono relajado y cercano que lo caracteriza, el intérprete decidió responder a una pregunta que todavía despierta curiosidad entre muchos seguidores de la música latina.

Al recordar la situación, Vives reaccionó entre risas y dejó claro que nunca vio el asunto como una polémica personal. “No puede ser”, expresó inicialmente cuando fue consultado sobre aquel episodio que generó tantas reacciones en redes sociales.

El cantante explicó además la relación de cercanía que mantuvo tanto con Shakira como con Gerard Piqué durante los años en que la pareja estuvo unida. Según relató, compartieron momentos familiares y espacios personales que siempre estuvieron marcados por el respeto mutuo.

“Pero si además yo con Shakira y con Piqué compartimos con los niños, compartimos con la familia. Uno no se mete en esa vaina”, afirmó el artista, dejando entrever que nunca quiso involucrarse en situaciones relacionadas con la vida privada de sus amigos.

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Las declaraciones del intérprete de éxitos como “La bicicleta”, canción que grabó junto a Shakira y que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la música latina, reflejan una postura basada en la amistad y la neutralidad frente a conflictos personales ajenos.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Vives recurrió al humor para explicar lo que pudo haber ocurrido con aquella interacción en Instagram. Entre carcajadas, sugirió que quizá él ni siquiera fue quien realizó la acción que desencadenó toda la controversia.

“Tengo un peligro, mi esposa a veces hace vainas ahí”, comentó el cantante, provocando la reacción inmediata de Molusco, quien le preguntó directamente si el “like” había sido obra de su esposa.

Ante la consulta, el artista respondió manteniendo el tono divertido que predominó durante toda la entrevista. “Yo creo... Estoy seguro que mi esposa o alguien ahí”, señaló, insinuando que otra persona pudo haber utilizado su cuenta o interactuado con la publicación.

Con estas declaraciones, Carlos Vives pareció cerrar definitivamente uno de los episodios más comentados de su actividad en redes sociales. Lejos de alimentar controversias, el cantante mostró una actitud distendida y evitó convertir el tema en un motivo de confrontación.

Más allá de aquella interacción digital, el artista reafirmó implícitamente el afecto, la cercanía y la admiración que mantiene por Shakira. Mientras la cantante continúa cosechando éxitos internacionales y consolidando una de las etapas más destacadas de su carrera, Vives sigue celebrando sus logros desde la amistad que ambos han construido durante años. Así, el famoso “like” que generó innumerables comentarios parece haber quedado finalmente explicado y convertido en una simple anécdota dentro de la historia reciente del entretenimiento latino.