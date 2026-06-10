Incautan cargamento de armas de grueso calibre en el Aeropuerto de Tocumen

Las autoridades panameñas decomisaron un cargamento de armas y piezas para su ensamblaje durante una operación desarrollada en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Un total de 500 fusiles, 400 cañones y otras piezas utilizadas para el ensamblaje de armas de fuego fueron incautados por las autoridades panameñas durante una operación desarrollada en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La acción, denominada Operación Candado, fue realizada por la Policía Nacionalde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con la Fiscalía de Crimen Organizado, la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) y la Autoridad Nacional de Aduanas.

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De acuerdo con las investigaciones, la carga procedía de Turquía y había sido declarada en la documentación de embarque como armas de fogueo. Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por especialistas, se determinó que las piezas mantenían características propias de armas automáticas.

Las autoridades explicaron que el hallazgo fue posible gracias a la coordinación interinstitucional y a los controles de seguridad aplicados durante la revisión de la mercancía que ingresaba al país.

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Las investigaciones continúan para determinar el destino final de la mercancía y establecer posibles vinculaciones con redes dedicadas al tráfico internacional de armamento.

Con esta operación, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones contra el crimen organizado y las actividades ilícitas que representan una amenaza para la seguridad ciudadana.