Gustavo Petro | Debate político en Colombia tras documento que busca suspender al mandatario

La posibilidad de una suspensión provisional del presidente colombiano Gustavo Petro ha generado una intensa controversia política y jurídica en Colombia, luego de que trascendiera un documento atribuido a la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta.

Según reportes de medios colombianos, el texto corresponde a un borrador de proyecto de auto mediante el cual se propondría suspender temporalmente al mandatario por una presunta participación en política durante el actual proceso electoral presidencial. Sin embargo, congresistas y dirigentes del oficialismo han asegurado que el documento no ha sido discutido ni aprobado formalmente por la comisión.

De acuerdo con el contenido divulgado por la prensa, la medida tendría una duración inicial de tres meses, aunque se extendería hasta el 21 de junio de 2026, fecha en que culmina la segunda vuelta presidencial. El documento sostiene que la decisión estaría relacionada con la supuesta difusión reiterada de mensajes desde la cuenta oficial de Petro en la red social X, entre el 6 y el 9 de junio de este año, en los que habría hecho referencias directas a candidatos y a la campaña electoral.

El proyecto argumenta que la permanencia del mandatario en el cargo podría facilitar la repetición de conductas que eventualmente serían consideradas una intervención indebida en política durante el desarrollo de la contienda electoral.

La filtración del documento provocó reacciones encontradas en el Congreso. El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, afirmó que el auto "nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, no se ha debatido y es inexistente", rechazando la posibilidad de que exista una decisión en firme contra el jefe de Estado.

Por su parte, el representante del partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que el documento sí fue presentado ante la secretaría correspondiente y que podría ser objeto de discusión en futuras sesiones.

A la polémica también se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó a Noticias Caracol que la Comisión de Acusación carece de facultades para adoptar una medida de esa naturaleza. "En derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción", señaló.

Petro, de 66 años, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y llegó al poder en agosto de 2022 tras imponerse en las elecciones presidenciales con la promesa de impulsar profundas reformas sociales, económicas y ambientales. Durante su mandato ha promovido cambios en los sistemas de salud, laboral y pensional, además de impulsar la denominada política de "Paz Total" para negociar con grupos armados y reducir la violencia en distintas regiones del país.

No obstante, su gestión ha estado marcada por una fuerte polarización política, constantes enfrentamientos con sectores de oposición y varios procesos judiciales y administrativos relacionados con decisiones de su gobierno. La controversia sobre una eventual participación en política se produce en momentos en que Colombia se encuentra inmersa en una nueva carrera presidencial para elegir al sucesor de Petro, quien constitucionalmente no puede aspirar a la reelección inmediata.

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Con datos de Noticias Caracol