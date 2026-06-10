Rob Reiner: su hijo Nick busca liberar millonario fideicomiso para costear su defensa

El acusado sostiene que esos recursos le pertenecen legalmente y que son esenciales para financiar su estrategia de defensa en el caso por el asesinato de sus padres.

El proceso judicial que involucra a Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, sumó un nuevo capítulo tras una solicitud presentada ante un tribunal de Los Ángeles para obtener acceso a un fondo fiduciario valorado en al menos 1,5 millones de dólares.

La petición fue radicada por los abogados civiles de Reiner, quienes argumentan que los administradores del patrimonio familiar han impedido injustificadamente la entrega de fondos establecidos en un fideicomiso creado por sus progenitores hace más de tres décadas. Según la documentación judicial, el objetivo principal es garantizar que el acusado pueda afrontar los elevados costos derivados del proceso penal que enfrenta.

Los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados sin vida el 14 de diciembre en su residencia ubicada en Brentwood, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles. Horas después del descubrimiento, las autoridades detuvieron a Nick Reiner, de 32 años, quien posteriormente se declaró inocente de los cargos formulados en su contra.

Actualmente, el acusado enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales relacionadas con asesinato múltiple y uso de arma letal. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso enfrentar la pena de muerte, aunque la fiscalía aún no ha definido si solicitará esa sanción.

En la solicitud presentada ante el tribunal, la defensa insiste en que el litigio sobre el patrimonio familiar debe analizarse de manera independiente al proceso criminal. Los abogados sostienen que la condición de acusado no elimina los derechos patrimoniales de su cliente ni limita su acceso a recursos previamente establecidos.

En el documento judicial se afirma: “Nick amó a sus padres y está destrozado por su muerte. Pero los hechos sobre lo que ocurrió o no ocurrió no están en cuestión en este litigio fiduciario”. La presentación añade además: “Como cualquier persona acusada de un delito, Nick tiene la presunción de inocencia y tiene derecho a organizar su defensa con los recursos que le pertenecen legalmente”.

La controversia gira alrededor de un fideicomiso familiar creado en 1993. Según la versión del acusado, el acuerdo establecía condiciones claras para la distribución progresiva de los activos. Reiner sostiene que debía recibir la mitad de los fondos al cumplir 30 años y el resto al llegar a los 35. Sin embargo, asegura que nunca recibió la primera distribución correspondiente y que tampoco fue informado sobre el valor total de los bienes administrados.

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La petición identifica al abogado Paul Kanin, actual fideicomisario desde febrero, como responsable de bloquear los desembolsos. El documento asegura que las negativas han estado acompañadas de argumentos cambiantes y cuestionamientos sobre la capacidad de Nick Reiner para gestionar el patrimonio.

Los representantes legales del acusado consideran que la negativa resulta improcedente dadas las circunstancias actuales. En ese sentido, señalaron ante la corte: “Dadas las circunstancias actuales, es un abuso de discreción del fideicomisario rechazar esas solicitudes”. También enfatizaron la importancia de disponer de los recursos para afrontar el juicio al afirmar: “Nick está a la espera de juicio por cargos de doble homicidio. Ningún uso de sus fondos podría ser más importante.”

Uno de los aspectos más relevantes de la solicitud es el intento de reincorporar al reconocido abogado Alan Jackson al equipo de defensa. El jurista abandonó el caso en enero y ahora reveló que su salida estuvo relacionada con problemas de pago. Según explicó, los hermanos del acusado habían aceptado inicialmente asumir ciertos costos, pero posteriormente le comunicaron que los recursos comprometidos no estarían disponibles.

Jackson afirmó: “No habría desviado estos recursos del despacho, interrumpido compromisos profesionales existentes ni dirigido a mi equipo a asumir el extenso trabajo realizado” si hubiera sabido que no recibiría la compensación acordada. Asimismo, manifestó estar preparado para regresar a la defensa si los fondos fiduciarios son liberados.

Mientras el debate sobre el patrimonio continúa en los tribunales, el proceso penal sigue avanzando. La próxima audiencia previa al juicio está programada para septiembre, en un caso que mantiene la atención pública debido a la trayectoria de Rob Reiner, una de las figuras más influyentes de Hollywood, responsable de producciones emblemáticas que marcaron la historia del cine estadounidense.