Dua Lipa y Britney Spears en conmoción por el asesinato de su colaborador Talay Riley

El músico, ganador de un premio Grammy , falleció a los 35 años después de sufrir múltiples heridas de arma blanca en un hecho que actualmente es investigado por las autoridades del Reino Unido.

La industria musical internacional se encuentra de luto tras la muerte de Talay Riley, reconocido compositor y productor británico que participó en éxitos de artistas de talla mundial como Dua Lipa y Britney Spears.

De acuerdo con información divulgada por la Policía Metropolitana de Londres, Riley, cuyo nombre real era Mark Orabiyi, fue encontrado gravemente herido durante la madrugada del 5 de junio en una vivienda ubicada en la zona de Silvertown, al este de la capital británica. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una alerta relacionada con un apuñalamiento.

Al llegar a la residencia, los agentes localizaron al compositor en el jardín de la propiedad con varias lesiones causadas por arma blanca. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada, los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.

La investigación por el caso avanzó rápidamente y las autoridades informaron sobre la captura de tres sospechosos, quienes fueron arrestados en las inmediaciones de la escena del crimen. Entre los detenidos figuran dos hombres de 27 y 24 años, además de una mujer de 25 años. Todos permanecen bajo investigación por el delito de homicidio, mientras los investigadores continúan recopilando pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del artista.

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Durante el mismo incidente también resultó herido otro hombre, de aproximadamente 20 años. Según el reporte policial, la víctima sufrió heridas ocasionadas por arma blanca, aunque su estado de salud no representa un riesgo para su vida.

La trayectoria de Talay Riley estuvo marcada por importantes contribuciones a la música pop contemporánea. Uno de sus trabajos más destacados fue su participación en la composición de Last Dance, canción creada junto a Dua Lipa y Stephen “Koz” Kozmeniuk, incluida en el álbum debut homónimo de la cantante británica publicado en 2016. Ese mismo año también participó en la creación de Clumsy, tema que forma parte de Glory, uno de los discos más conocidos de Britney Spears.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas reacciones entre familiares, amigos y seguidores, quienes han recordado no solo su talento artístico, sino también su calidad humana. En un comunicado difundido tras conocerse la tragedia, sus seres queridos expresaron el profundo dolor que atraviesan.

"Mark era un hijo, hermano, tío y amigo muy querido. Trajo amor, luz y alegría a nuestra familia y a todos los que lo conocieron".

La familia también destacó el impacto que tuvo en quienes compartieron con él a lo largo de su vida y carrera profesional.

"Siempre recordaremos con cariño su bondad, su hermoso espíritu y su extraordinario talento. Su presencia tocó muchas vidas y su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Que su alma descanse en paz".

Uno de los homenajes más emotivos llegó de parte de su hermano, Michael Orabiyi, quien compartió un mensaje en redes sociales para despedirse del compositor. En la publicación expresó el impacto que le produjo la inesperada pérdida.

"¡Tengo el corazón destrozado! Esto no parece real. Parece una pesadilla".

Además, recordó la última conversación que mantuvieron antes de la tragedia.

"Justo antes de que se durmiera, hablamos del futuro, de mantenernos positivos y de todo lo que aún nos quedaba por hacer. Jamás imaginé que sería nuestra última conversación".

Michael también resaltó la huella que dejó Talay Riley en quienes lo rodeaban y la forma en que utilizó su talento para conectar con miles de personas.

"amaba profundamente, daba generosamente y tocó la vida de muchísimas personas con su talento, bondad y espíritu", afirmó, antes de asegurar que el legado musical de su hermano continuará vigente. Finalmente, concluyó su mensaje con una despedida cargada de emoción: "A pesar de todo lo que lograste, esto fue demasiado pronto. Te quiero, hermano. Gracias por todo".