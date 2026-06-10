Examen de certificación médica será más exigente: aumentan nota mínima de aprobación

El Consejo recordó que la certificación básica es un requisito indispensable para realizar el internado médico y posteriormente ejercer dentro del sistema de salud panameño.

El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina aprobó aumentar el puntaje mínimo de aprobación del examen de certificación para los futuros médicos en Panamá, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial.

La medida eleva el porcentaje mínimo requerido para aprobar la prueba de 45% a 50%, incremento que comenzará a aplicarse a partir de la tercera convocatoria del examen correspondiente al año 2026.

De acuerdo con la Resolución No. 02 del 24 de febrero de 2026, la decisión fue adoptada tras una recomendación del Ministerio de Salud (Minsa), que planteó un aumento escalonado de los estándares de aprobación para fortalecer la formación y evaluación de los profesionales de la medicina.

Aumento gradual

Según el documento, el plan contempla tres etapas:

Primer trimestre de 2026: aumento de 45% a 50%.

aumento de 45% a 50%. Segundo trimestre de 2026: aumento de 50% a 55%.

aumento de 50% a 55%. Tercer trimestre de 2027: aumento de 55% a 61%.

No obstante, la resolución aprobada fija por ahora el porcentaje mínimo en 50%, mientras que los incrementos posteriores quedarán sujetos a la evaluación de los resultados obtenidos.

La normativa establece que la nota mínima de aprobación pasará de 427 puntos a 458 puntos, equivalentes al nuevo porcentaje de 50%.

El cambio aplicará desde la tercera convocatoria del examen de Certificación Básica en Medicina, prevista para el tercer examen del año 2026.

Examen obligatorio para ejercer

El Consejo recordó que la certificación básica es un requisito indispensable para realizar el internado médico y posteriormente ejercer dentro del sistema de salud panameño.

El examen se aplica desde 2014 mediante una coordinación entre la Universidad de Panamá, el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina y el Consejo Nacional de Evaluación Médica de Estados Unidos (National Board of Medical Examiners).

La resolución fue aprobada por unanimidad durante una reunión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2026 y entró en vigor tras su firma y publicación en la Gaceta Oficial.