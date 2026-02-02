Ray J revela que le queda poco tiempo de vida tras fallas cardíacas, según los médicos

El cantante y empresario estadounidense encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir una actualización directa y preocupante sobre su estado de salud.

Luego de ser hospitalizado por neumonía severa y complicaciones cardíacas, el artista reveló que los médicos le dieron un diagnóstico desalentador, advirtiéndole que su expectativa de vida podría ser limitada.

La información comenzó a circular después de que USA Today reportara que Ray J fue ingresado a un hospital a comienzos de este año tras presentar síntomas respiratorios graves y dolor en el pecho. Días después, el propio cantante decidió dirigirse a sus seguidores a través de redes sociales, donde explicó en primera persona la magnitud de su condición médica.

En un video difundido en sus plataformas, Ray J agradeció el apoyo recibido durante su hospitalización y habló con franqueza sobre el funcionamiento actual de su corazón. “Estuve en un hospital. Mi corazón solo está latiendo como al 25 por ciento, pero mientras me mantiene enfocado y en el camino correcto, todo estará bien”, expresó.

El artista, visiblemente afectado, reconoció que su estado de salud no es estable y aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de solidaridad. “Mi salud no está bien, así que agradezco a todos por apoyarme y rezar por mí”, añadió en el mismo testimonio.

Sin embargo, fue durante una transmisión en vivo por Instagram cuando Ray J compartió la información más alarmante. En ese espacio, aseguró que los médicos fueron contundentes con su pronóstico, señalando que su condición cardíaca se había deteriorado gravemente. Según relató, los especialistas le indicaron que no viviría mucho tiempo, ya que su corazón se había vuelto “oscuro” como consecuencia del abuso de alcohol y drogas a lo largo de los años.

El episodio más reciente ocurrió el 7 de enero, cuando el cantante fue internado en un hospital de Las Vegas debido a una neumonía severa acompañada de dolor cardíaco, según informó TMZ. Una fuente cercana al artista explicó al medio que Ray J fue sometido a diversos exámenes médicos, entre ellos radiografías y un ecocardiograma, aunque no se hicieron públicos los resultados específicos de dichos estudios.

Este no ha sido el primer episodio grave en la salud del intérprete. Cuatro años antes, Ray J ya había sido hospitalizado por neumonía en Miami, donde recibió tratamiento especializado. Aquella situación también generó preocupación, aunque en ese entonces el cuadro fue controlado con éxito.

Durante ese episodio previo, su manager David Weintraub ofreció declaraciones para aclarar el estado del cantante y descartar rumores. “Está en el hospital por neumonía, pero no es del tipo contagioso”, explicó Weintraub. “[Los médicos] querían permanecer allí un par de días más para observarlo”, añadió.

El representante también confirmó que Ray J no tenía COVID-19, a pesar de que inicialmente fue ubicado en la unidad destinada a esa afección. Como parte del tratamiento, el cantante estuvo conectado a oxígeno y utilizó un inhalador para facilitar su respiración mientras permanecía bajo supervisión médica.

Las recientes declaraciones de Ray J han generado una fuerte reacción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento, no solo por la gravedad del diagnóstico, sino por el tono honesto con el que el artista decidió abordar su situación. Su testimonio ha reabierto el debate sobre los efectos a largo plazo del abuso de sustancias y la importancia del cuidado preventivo de la salud.

Por ahora, el cantante continúa bajo seguimiento médico, mientras sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre su evolución, en medio de un panorama que él mismo ha descrito como delicado y lleno de incertidumbre.