Yailín La Más Viral celebró con lujosa fiesta al estilo Disney el cumpleaños de Cattleya

Con una celebración llena de magia, decoración espectacular y mensajes cargados de amor, Yailín ‘La Más Viral’ dejó claro que su hija es su mayor prioridad.

La cantante dominicana Yailín ‘La Más Viral’ volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir detalles de la lujosa fiesta de cumpleaños que organizó para su hija Cattleya, quien celebró su tercer aniversario rodeada de fantasía, personajes de Disney y una decoración impresionante.

El evento, que rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, mostró el lado más tierno de la artista, quien no dudó en “tirar la casa por la ventana” para hacer de este día uno inolvidable para la pequeña, fruto de su relación con el cantante urbano Anuel AA.

Para celebrar el cumpleaños número tres de Cattleya, Yailín apostó por una temática que parecía sacada de un cuento de hadas. La fiesta estuvo ambientada con un enorme castillo, personajes clásicos de Disney y una decoración que transformó el lugar en un auténtico parque de fantasía.

Figuras de Mickey Mouse, Minnie, Pluto y el Pato Donald adornaron el espacio, mientras los jardines florales y miles de globos completaban un escenario digno de una película infantil. De acuerdo con las organizadoras del evento, la preparación requirió varios días de trabajo.

“Trajimos toda la magia de Disney… para hacer el cumpleaños de Catta”, explicó una de las encargadas de la celebración durante una entrevista con el programa televisivo Al Rojo Vivo.

El despliegue fue impresionante: el montaje decorativo tomó más de tres días y utilizó cerca de 9.000 globos, además de estructuras gigantes y escenografías que recreaban el universo de los personajes animados más queridos.

La pequeña Cattleya, protagonista de la noche, lució un hermoso vestido morado que combinaba con la decoración del evento. Durante la celebración disfrutó de juegos, música y diferentes actividades pensadas especialmente para los niños invitados.

Uno de los momentos más llamativos fue el corte del pastel. El pastel de cumpleaños tenía forma de castillo, reforzando la temática de princesa que dominó toda la fiesta.

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Además, la niña fue sorprendida con espectáculos, serpentinas y un cierre nocturno con fuegos artificiales, lo que convirtió la celebración en un evento inolvidable para familiares y amigos cercanos.

Según los videos compartidos por la artista en sus redes sociales, la pequeña se mostró emocionada al recorrer cada rincón del espacio decorado especialmente para ella.

Antes del gran festejo, Yailín ‘La Más Viral’ también realizó una sesión de fotos profesional para celebrar el cumpleaños de su hija. En las imágenes, Cattleya posó con dos cambios de vestuario: un elegante traje de princesa negro y un delicado vestido de bailarina.

Junto a estas fotografías, la artista publicó un emotivo mensaje dedicado a su hija, que rápidamente conmovió a sus seguidores.

“Hoy cumple 3 añitos la luz de mi vida. Mi niña hermosa, desde que llegaste llenaste mi mundo de amor, risas y felicidad. Eres mi mayor bendición, mi orgullo y el motivo de mi sonrisa todos los días”, escribió la cantante dominicana.

El mensaje continuó con palabras cargadas de esperanza y protección para el futuro de la pequeña.

“Que Dios siempre cuide tus pasos, que tu corazón siga siendo tan dulce y que nunca te falte amor, alegría y sueños por cumplir. ¡Feliz cumpleaños, mi princesa!”.

Finalmente, la artista cerró su dedicatoria reafirmando el amor incondicional que siente por su hija.

“Mamá siempre estará contigo para abrazarte, cuidarte y amarte con todo mi corazón. Mi flor la más hermosa”.

Cattleya nació en medio de una de las relaciones más comentadas del género urbano: la que mantuvieron Yailín ‘La Más Viral’ y Anuel AA. Tras su separación, la relación entre ambos artistas atravesó momentos de tensión que incluso generaron polémica en redes sociales.

En un inicio, esos conflictos también parecían afectar la dinámica familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo ambos han compartido públicamente momentos con la niña, mostrando señales de que buscan mantener una relación cordial por el bienestar de su hija.

En las imágenes difundidas de la fiesta, el padre de la pequeña no aparece, lo que llamó la atención de algunos seguidores.

La fiesta de cumpleaños de Cattleya no tardó en viralizarse. Los videos y fotografías publicados por la cantante acumularon miles de reacciones y comentarios de fans que felicitaron a la niña y destacaron el esfuerzo de la artista por hacer de este día un recuerdo especial.