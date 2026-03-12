'Hoppers' de Pixar desata teorías sobre un universo compartido entre sus películas

Con la cinta, Pixar no solo entrega una historia entretenida, sino que también recompensa a los seguidores más atentos , consolidando la fascinación por los universos interconectados y la creatividad que caracteriza al estudio.

El más reciente estreno de Pixar Animation Studios y The Walt Disney Company, Hoppers, ha generado un intenso debate entre los seguidores del estudio debido a lo que algunos interpretan como una confirmación de la popular “teoría Pixar”: la hipótesis de que todas las películas del estudio coexisten en un mismo universo narrativo.

Esta teoría, ampliamente discutida en comunidades en línea desde hace años, propone que las historias de Pixar ocurren en un mundo interconectado, aunque en distintas épocas y escenarios. Aunque el estudio nunca había confirmado la idea oficialmente, Hoppers incluye elementos que los fanáticos consideran pistas claras de la interconexión entre varias de sus producciones.

Uno de los momentos más comentados se da hacia el final de la película, cuando el personaje de la doctora Sam Fairfax, vinculada con los avances tecnológicos de la trama, aparece en su laboratorio lleno de prototipos y esquemas. Entre los objetos más llamativos, se observan collares diseñados para que los perros puedan comunicarse con humanos, un guiño evidente a Up, donde varios perros utilizan este tipo de dispositivos durante la expedición de Charles Muntz.

“Hay un easter egg enorme al final que, en una sola toma, hace referencia a al menos seis o siete películas de Pixar”, comentó Daniel Chong, director de Hoppers, en una entrevista reciente. Según el cineasta, estas referencias fueron pensadas como un guiño para los seguidores del estudio, conscientes de la teoría desarrollada por los fanáticos.

Además de los collares, la escena incluye un pizarrón con bocetos de robots encargados de limpiar la Tierra, recordando al icónico WALL-E, diseñado para recolectar basura en un planeta devastado por los desechos humanos. También se aprecian sistemas de puertas capaces de generar energía a partir de reacciones humanas, concepto relacionado con Monsters, Inc., donde los gritos de los niños sirven como fuente de energía para Monstruópolis.

Otros esquemas hacen referencia a la integración de mentes humanas en vehículos, idea que algunos relacionan con Cars, donde los automóviles antropomórficos protagonizan la historia. La presencia de todos estos elementos en una sola escena ha llevado a los seguidores a pensar que la doctora Sam Fairfax podría ser un personaje clave que conecta distintas tramas dentro del universo Pixar.

Los espectadores han analizado cada plano del laboratorio, discutiendo en redes sociales cómo los prototipos y esquemas podrían explicar la tecnología de otras películas. Algunos consideran que la escena podría resolver misterios sobre el origen de ciertos dispositivos y personajes, reforzando la idea de un universo compartido que va más allá de los elementos individuales de cada cinta.

“Con estas referencias, quisimos crear una capa adicional de diversión para quienes conocen y aman todas las películas de Pixar”, añadió Daniel Chong, subrayando que la intención no era alterar la narrativa principal de Hoppers, sino ofrecer detalles escondidos para los fanáticos más observadores.

Desde su estreno, Hoppers ha reavivado la discusión sobre la teoría Pixar, con seguidores comparando personajes, objetos y escenarios de distintas películas para encontrar conexiones. La escena del laboratorio, cargada de easter eggs tecnológicos y referencias cruzadas, ha sido catalogada como uno de los guiños más elaborados de la historia reciente del estudio.

El debate continúa en redes, donde los fans analizan cada detalle de la película con lupa, buscando pistas que expliquen cómo podrían coexistir los mundos de Up, WALL-E, Monsters, Inc. y Cars dentro de un mismo universo narrativo.