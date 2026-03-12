René Escobar Jr. habla de sus raíces panameñas y su nuevo proyecto en Hollywood

El actor panameño René Escobar Jr. continúa dejando huella en la industria cinematográfica internacional. Nacido en Canadá de padres panameños y criado en la ciudad de Panamá, René habló con Show TVN sobre su trayectoria y el estreno de su más reciente proyecto, una producción de Paramount titulada Untitled Home Invasion Romance.

René compartió recuerdos de su infancia en el sector capitalino de Los Ángeles y sus raíces panameñas. “Lo que más extraño es la calidez y alegría de la gente panameña”, señaló. Además, contó cómo la pasión por la actuación surgió viendo películas junto a sus padres y cómo su decisión de mudarse a Los Ángeles, Estados Unidos, para perseguir su sueño fue apoyada por ellos tras graduarse de la universidad.

Sobre su nuevo proyecto, René explicó que uno de los atractivos principales fue trabajar con Jason Biggs, reconocido por su papel en American Pie, quien debuta como director en esta película. “La historia gira en torno a un actor de comerciales interpretado por Biggs, que planea un falso robo para recuperar a su esposa, pero todo sale mal. Tiene suspenso, comedia oscura, acción y cuenta con mucho talento latino”, agregó.

Untitled Home Invasion Romance promete combinar humor, acción y misterio, destacando la participación de actores latinos y la visión fresca de Biggs como director. René aseguró que se siente orgulloso de formar parte de un proyecto que mezcla géneros y ofrece una historia innovadora para el público internacional.

El actor envió un mensaje a Panamá: “Muchas gracias a todos. Un abrazo a Panamá, a mi familia, a mis amigos. Espero que vean la película”, expresó con entusiasmo, recordando siempre sus raíces y su conexión con la comunidad panameña.

Trayectoria de René Escobar Jr.

René Escobar Jr. ha trabajado en cine y televisión, consolidándose como un actor versátil que combina comedia, drama y acción. Su participación en proyectos internacionales lo ha convertido en un referente del talento panameño en Hollywood, mostrando que la constancia y la pasión pueden abrir puertas más allá de las fronteras.