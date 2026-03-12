¡Nació Milán! Anyuri celebra la llegada de su primer hijo

Pero la maternidad también llegó con música. Aprovechando la ocasión, Anyuri anunció el estreno de su tema Mi Bebé , disponible en YouTube.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante panameña Anyuri atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida tras convertirse en madre por primera vez.

La artista ya tiene en sus brazos al pequeño Milán, quien nació el pasado 7 de marzo, marcando así una nueva etapa personal para la intérprete conocida como “La Cuchita”.

A través de imágenes compartidas en sus redes sociales, la cantante celebró la llegada de su bebé rodeada de familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron este momento tan significativo.

Pero la maternidad también llegó con música. Aprovechando la ocasión, Anyuri anunció el estreno de su tema Mi Bebé, disponible en YouTube, una canción cargada de sentimiento donde expresa cómo la llegada de su hijo transformó su vida.

“La espera más dulce de la farándula panameña ya tiene banda sonora”, comentaron seguidores en redes sociales, donde el tema ya genera reacciones entre sus fanáticos.

En una de las líneas más emotivas del tema, la artista canta: “¿Cómo no darte la vida y no amarte si ahora tú persigues mis pasos?”, una frase que refleja el profundo cambio que ha significado la maternidad para la cantante.

El anuncio también provocó una ola de felicitaciones de diversas figuras del espectáculo nacional, quienes se sumaron a celebrar la llegada del pequeño Milán y esta nueva etapa en la vida de la artista.

Una figura destacada del urbano panameño

Anyuri se ha consolidado como una de las voces femeninas más populares del género urbano en Panamá. A lo largo de su carrera ha logrado conectar con el público con temas que mezclan ritmos urbanos, dembow y dancehall.

Entre sus producciones más conocidas destacan canciones como La Cuchita, Control y Guaro, temas que le han permitido ganar notoriedad en la escena musical local y sumar millones de reproducciones en plataformas digitales.

Con “Mi Bebé”, la cantante muestra una faceta más íntima y madura, en la que la maternidad se convierte en inspiración para una nueva etapa tanto personal como artística.