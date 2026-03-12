Acodeco ordena suspender aumentos en planes de telefonía móvil

La institución explicó que la medida busca evitar que los consumidores enfrenten incrementos en los costos del servicio mientras se determina si las acciones investigadas constituyen una práctica contraria a las normas de competencia.

Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció la suspensión provisional de cualquier aumento en las tarifas de los planes de telefonía celular en el país, mientras avanza una investigación administrativa por presuntas prácticas monopolísticas absolutas contra dos empresas del sector.

La medida se da en el marco de un proceso que involucra a Cable & Wireless Panamá, S.A. (Más Móvil) y Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. (Tigo), conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Ley 45 de 2007 y el artículo 27 del Decreto Ejecutivo 8-A de 2009.

De acuerdo con el comunicado de la Acodeco, se anunció que "se ha ordenado la suspensión provisional del aumento de la tarifa de planes de telefonía celular (prepago y postpago) anunciados, implementados y vigentes durante el año 2026, a partir del día de hoy y mientras se decida la posterior demanda ante los tribunales competentes".

La institución explicó que la medida busca evitar que los consumidores enfrenten incrementos en los costos del servicio mientras se determina si las acciones investigadas constituyen una práctica contraria a las normas de competencia.

Asimismo, la entidad advirtió que si alguna empresa aplica el cobro del aumento a partir de la fecha, los usuarios pueden presentar denuncias ante la institución.

En ese sentido, el comunicado indica que "en caso de que se realice el cobro de dicha medida a partir de la fecha, se le advierte a la población que puede acudir a la Acodeco para presentar la denuncia correspondiente a través de nuestros canales línea 311, info@acodeco.gob.pa y www.acodeco.gob.pa en la sección de trámites".

La autoridad también indicó que, de confirmarse alguna irregularidad durante el proceso de investigación, las empresas responsables podrían enfrentar sanciones por desacato conforme a la normativa vigente.