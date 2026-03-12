Asamblea se aprueba traslado de partida por $14 millones para pagar planilla y gastos operativos

El presidente del Legislativo aseguró que el presupuesto actual de la Asamblea no cubre los gastos operativos de la institución.

Ciudad de Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sustentó ante la Comisión de Presupuesto un traslado de partida por 14 millones de dólares destinado principalmente al pago de funcionarios transitorios y a reparaciones en las instalaciones del órgano legislativo.

Durante la sustentación surgieron cuestionamientos sobre el número de funcionarios en planilla y la contratación de personal con carácter temporal. De acuerdo con lo explicado por el presidente del Legislativo, aproximadamente $12,133,320 del traslado solicitado corresponden al pago de salarios de trabajadores transitorios.

Herrera explicó que una parte de estos funcionarios mantiene contratos renovados cada seis meses desde hace varios años, lo que ha generado interrogantes sobre su permanencia laboral dentro de la institución.

Ante las preguntas sobre por qué estos trabajadores no han sido incorporados a la planilla permanente, respondió que un cambio de ese tipo también tendría impacto en el presupuesto de la institución. “Si en un momento dado eso se puede lograr que pasen permanentes, claro que va a subir la planilla permanente de la Asamblea y eso va a ser otro ruido, pero al final es que los funcionarios cumplan con su deber de trabajo”, expresó.

Funcionarios de Oficinas de Participación son usados por otras instituciones

Otro de los temas planteados durante la sesión fue el cierre de las Oficinas de Participación Ciudadana que operaban en distintas regiones del país y el destino del personal asignado a estas dependencias y que a pesar, de que fueron cerradas, los funcionarios siguen apareciendo en la planilla del Legislativo. En ese sentido, el diputado indicó que la mayoría de esos trabajadores pertenece a la carrera legislativa y que actualmente desempeñan funciones en otras instituciones públicas.

El 90% de esos funcionarios están en carrera legislativa y se les han asignado a instituciones públicas para que marquen y los directores de las respectivas instituciones le den seguimiento a que cumplan con su horario”, afirmó.

El presidente de la Asamblea también explicó que en algunos casos se tomó en cuenta la situación económica de los trabajadores al momento de asignarlos a otras entidades del Estado. “Tú te pones a ver cómo le desmejoras la calidad de vida a una persona que está en el área de Azuero y que gana 700 dólares y tiene que venirse para Panamá. Si se viene para acá automáticamente va a tener que renunciar”, señaló.

Durante la sustentación, Herrera también manifestó que el presupuesto actual aprobado para la Asamblea Nacional resulta limitado para cubrir los gastos de funcionamiento de la institución.

Según explicó, el presupuesto vigente asciende a 98 millones de dólares, aunque consideró que el monto real necesario para operar debería ser mayor.

El presupuesto que se aprobó de 98 millones de dólares no es suficiente para los gastos operativos de funcionamiento. La realidad del presupuesto de la Asamblea debe oscilar entre 150 y 160 millones de dólares”, dijo.

Reglamento Interno

Al referirse a la gestión legislativa durante su presidencia, Herrera aseguró que se mantiene enfocado en cumplir con el trabajo pendiente antes de que concluya su periodo el próximo 30 de abril .

“Yo estoy enfocado en culminar mi periodo. A la fecha ya van 61 proyectos de ley aprobados y estamos enfocados en hacer un trabajo y cumplirle al país con responsabilidad, pero que los recursos vayan a buen destino”, manifestó.

Entre los temas que espera avanzar en las próximas semanas mencionó las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

“Hay un tema importante y es el reglamento interno de la Asamblea y nosotros sí le queremos pedir públicamente a la presidenta de la Comisión de Credenciales que lo lleve al pleno para que se discuta. Nos quedan seis semanas y mi interés es que se discuta”, dijo.

El presidente del Legislativo señaló que la próxima semana la Comisión de Credenciales iniciará el primer debate de las reformas al reglamento interno una vez se cuente con el texto único que recoge las propuestas discutidas en los seis bloques de trabajo.

Con información de Meredith Serracín.