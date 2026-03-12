Comisión de Reformas Electorales: Independientes que aspiren al Parlacen deberán recolectar más de 34 mil firmas

El ajuste surge tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que los diputados al Parlacen deben ser elegidos a nivel nacional.

Panamá/La elección de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) tendrá cambios importantes en los comicios de 2029. El Tribunal Electoral presentó ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales el boceto de la papeleta que se utilizará para escoger a estos representantes, lo que implicará la incorporación de una quinta papeleta en el proceso electoral.

El ajuste surge tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que los diputados al Parlacen deben ser elegidos a nivel nacional. Esta decisión marca una diferencia con el sistema utilizado durante años, cuando los panameños escogían a los 20 diputados del Parlacen junto con el voto para presidente de la República.

Con el nuevo esquema, los aspirantes deberán buscar votos de manera directa. En el caso de los candidatos por libre postulación, deberán cumplir además con el requisito de recolección de firmas para poder participar en la contienda.

En ese sentido, la Comisión Nacional de Reformas Electorales aprobó que los independientes que aspiren a este cargo deberán reunir el 1.5 por ciento de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial, lo que equivale a 34,127 firmas. Cabe señalar, que el representante de la libre postulación se opuso a esta propuesta y pidió que se bajara el porcentaje a 0.5%.

Durante la discusión también se acordó que el escrutinio de los diputados al Parlacen se realice al final del conteo de votos. La decisión busca evitar retrasos en la proclamación de otros cargos de elección popular que concentran mayor atención ciudadana.

El magistrado del Tribunal Electoral Luis Guerra consideró que la papeleta de esta elección podría registrar un alto número de votos blancos o nulos debido a la percepción que existe sobre el cargo. Hoy fue la última sesión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Para mí la papeleta del Parlacen va a salir con un porcentaje grande de votos blancos y nulos porque a la ciudadanía no le interesa ese cargo y es muy cuestionado, la realidad es esa. Yo estoy de acuerdo que debe ser la última en el conteo, si ya con la demora que se da en el conteo se forman discusiones esto sería terrible”, expresó el magistrado.

Las modificaciones al Código Electoral que incorporan estos cambios deberán ser analizadas por la Asamblea Nacional, instancia que tendrá que discutir el proyecto en tres debates antes de su eventual aprobación.