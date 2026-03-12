Conape expresa preocupación por proyecto de ley sobre derecho a réplica

El Conape advirtió que estas disposiciones, aunque buscan proteger la honra y la dignidad de las personas, "podrían generar efectos adversos en el ecosistema informativo, incluyendo riesgos de autocensura".

Ciudad de Panamá/El Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (Conape) expresó su preocupación ante el proyecto de Ley N.° 391, que propone reformar el artículo 2 de la Ley 22 de 2005 relativo al derecho de rectificación o respuesta en los medios de comunicación.

En un comunicado, la organización señaló que "el derecho de réplica es un principio legítimo dentro de los sistemas democráticos y está reconocido en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Sin embargo, advirtió que "la forma en que se plantea esta reforma genera inquietudes sobre su posible impacto en la libertad de expresión, la independencia editorial y el ejercicio responsable del periodismo en Panamá".

El proyecto establece obligaciones que podrían resultar desproporcionadas, como la exigencia de otorgar a las rectificaciones el mismo espacio y prominencia que la información original, la obligación de mantener espacios permanentes para respuestas en los medios, así como la imposición de responsabilidades legales subsidiarias a los propietarios de medios de comunicación.

El Conape advirtió que estas disposiciones, aunque buscan proteger la honra y la dignidad de las personas, "podrían generar efectos adversos en el ecosistema informativo, incluyendo riesgos de autocensura, presión indebida sobre las redacciones y limitaciones a la investigación periodística, especialmente en temas de interés público".

La organización reiteró que "la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares fundamentales de toda sociedad democrática" y que cualquier reforma legislativa en esta materia "debe construirse mediante un diálogo amplio con periodistas, medios de comunicación, académicos y organizaciones defensoras de la libertad de prensa".

En ese sentido, el Colegio Nacional de Periodistas hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que este proyecto sea objeto de un análisis profundo y participativo, que permita garantizar el equilibrio entre la protección de la honra de las personas y el respeto irrestricto a la libertad de prensa.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del CONAPE con "un periodismo ético, responsable y libre, así como con la defensa del derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada".