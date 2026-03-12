Comisión de Presupuesto aprueba traslados y créditos solicitados por la Contraloría y el MOP

Durante la sesión, los miembros de la comisión realizaron consultas sobre el uso de los recursos y el impacto de estos en la gestión de la institución.

Ciudad de Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó solicitudes de traslados de partidas y créditos presentadas por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), respectivamente, durante una sesión en la que ambas instituciones sustentaron la necesidad de los recursos.

El primero en presentar su solicitud fue el contralor general de la República, Anel Flores, quien sustentó un traslado de partida por más de $24 millones de dólares. Según lo explicado ante los diputados, el 90% de esos fondos será destinado a gastos de funcionamiento, mientras que el 10% se utilizará para inversión.

Durante la sesión, los miembros de la comisión realizaron consultas sobre el uso de los recursos y el impacto de estos en la gestión de la institución.

Posteriormente, el viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza, solicitó la aprobación de un crédito adicional por $17 millones de dólares, recursos que serán destinados a la instalación de puentes de zarzo en la comarca Ngäbe Buglé, con el objetivo de mejorar la conectividad en comunidades de difícil acceso.

”Han sido escogidos en una comisión interinstitucional fundamentada en dar solución al acceso a colegios en la comarca”, detalló el viceministro.

Durante el periodo de preguntas, algunos diputados que integran la comisión destacaron proyectos de mejoras de calles y construcción de nuevos puentes contemplados en sus comunidades.

No obstante, el diputado suplente Benicio Robinson cuestionó al viceministro sobre la situación de la infraestructura vial en la provincia de Bocas del Toro, señalando que varios puentes se encuentran en estado de deterioro y que, pese a ello, no fueron incluidos en esta solicitud de recursos.

”Yo no se si usted ha visto las fotos de cómo está en deterioro total y que usted me diga que va a hacer 100 zarzos en un lado y no le toca nada a nuestra área de Bocas del Toro para mí es una situación muy dificíl”, aseveró el diputado Robinson.

En ese sentido, el viceministro destacó que esos zarzos fueron anunciados desde el año pasado, asegurando que esto inicia primero con una evaluación por lo que primero deben ir hasta Bocas del Toro a tomar las evaluaciones necesarias para así tomarlos en cuenta dentro del proyecto.

Al finalizar la sesión, los diputados de la Comisión de Presupuesto votaron a favor de las solicitudes sustentadas tanto por la Contraloría General de la República como por el Ministerio de Obras Públicas.

Con información de Jocelyn Mosquera