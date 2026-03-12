El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Este jueves se realizó la entrega oficial de uniformes e implementos deportivos a los jugadores y cuerpos técnicos de la selección de Colón, a un día del inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, que abrirá con el partido entre las novenas de Colón y Chiriquí.

El partido inaugural entre las novenas de Chiriquí y Colón se disputará el viernes 13 de marzo en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón donde se espera un respaldo masivo de la afición local.

Los jugadores y cuerpos técnicos han señalado que llevan meses de preparación para el inicio del campeonato.

"Duramos como siete u ocho años sin estadio", recordó el pelotero colonense Jhadiel Santamaría. "Con este estadio podremos entrenar y tener un campo adecuado para esta competencia".

"Ha sido un clásico entre las novenas chiricana y colonense”, resalto el coach de lanzadores de Colón, Alberto Acosta. "Tenemos un equipo y un cuerpo de pitcheo que está preparado", agregó.

El juego entre Chiriquí y Colón marcará la inauguración oficial del nuevo Mariano Bula y de la versión 83 del certamen nacional.

Colón posee nueve títulos de campeón nacional mayor. El último de ellos lo obtuvo en el año 2023 bajo la dirección de Hipólito Ortiz que se mantiene en el puesto para el certamen de este año

