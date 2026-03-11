Béisbol Mayor 2026| Los Santos competirá con fuerzas renovadas en el campeonato nacional

Herrera vs Panamá Oeste juego del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 el viernes 13 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los Santos tiene ahora un perfil ganador, un "look" del triunfo, todo debido a la llegada del manager Carlos Lee III que le "sube dos" a la novena y los pone en carrera mental, para ser contendores a la corona.

Lee viene de ser campeón en la pelota nacional mayor con la novena de Chiriquí y Panamá Metro, tiene de 2-2, bateando para mil puntos, eso le da un target consistente y pudiera imprimir mucho entusiasmo en las filas de su equipo.

Para el 2026 la temporada del equipo santeño promete muchas cosas, el pitcheo sale con brazos fuertes, con juventud y con mucha experiencia, capaces de soportar el "matraqueo" de ofensivas con alto perfil.

La ofensiva estará encabezada esta vez por talento nuevo, el veterano de mil batallas Belarmino Campos tiene el peso de la ofensivas, pero todo será más liviano si jugadores como Emanuel Aldoban, Gamaliel González, Joaquin Cedeño y Michael Mendoza empieza a colaborar con el ataque del equipo.

Los Santos ha ganado siete coronas hasta el momento, son parte fundamental de la historia, los años de glorias del pasado ya son historia, los nombres inolvidables de Roberto Hernández, Roberto Domínguez, Luis Durán y otros son simplemente recuerdos imborrables, le toca a esta generación ganar, cosa que no hacen desde el 2011.

