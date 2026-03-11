Béisbol Mayor 2026| Veraguas afronta el torneo con el retorno de notables figuras

Herrera vs Panamá Oeste juego del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 el viernes 13 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los Indios de Veraguas han armado un equipo para dar batalla y de la buena, los hijos pródigos volvieron a casa y como dice la canción: "Todos Vuelven", parodiando al maestro de maestros: Rubén Blades.

Los 'Indios' reclamaron a los dioses a sus grandes guerreros, entre ellos al receptor y ex jugador más valioso Adolfo Reina que ha estado con Los Santos y que ahora podrá estar en casa, junto a sus compañeros.

Otro MVP (Jugador Más Valioso), el jardinero José Mordock que cumplió temporada con Chiriquí, a su compañero y hermano Erick Mordock que viene de jugar con Darién, al lanzador derecho Abraham Atencio que había estado enrolado en Los Santos.

Un equipo que encara el 2026 con buen momento, con un estratega de altura como Abdiel Ramos, con experiencia de la buena y excelente manejo como timonel.

Un equipo que este año tendrá apoyo en el pitcheo con Jonathan Amaya que llega de Panamá Oeste y un jugador de cuadro interior versátil, también del 'West', Alfredo Alderete.

Los veteranos de siempre de aporte, el campocorto Eder Cerceño, el antesalista Álvaro Guevara y el jardinero Miguel Atencio.

Los 'Indios' van por el pase a la siguiente ronda del Mayor 2026. ¡A la Guerra, Guerreros!

