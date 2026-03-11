Béisbol Mayor 2026| Veraguas afronta el torneo con el retorno de notables figuras

Adolfo Reina volverá a vestir los colores de su provincia natal / Fedebeis

Panamá/Los Indios de Veraguas han armado un equipo para dar batalla y de la buena, los hijos pródigos volvieron a casa y como dice la canción: "Todos Vuelven", parodiando al maestro de maestros: Rubén Blades.

Los 'Indios' reclamaron a los dioses a sus grandes guerreros, entre ellos al receptor y ex jugador más valioso Adolfo Reina que ha estado con Los Santos y que ahora podrá estar en casa, junto a sus compañeros.

Otro MVP (Jugador Más Valioso), el jardinero José Mordock que cumplió temporada con Chiriquí, a su compañero y hermano Erick Mordock que viene de jugar con Darién, al lanzador derecho Abraham Atencio que había estado enrolado en Los Santos.

Erick Mordock regresa a Veraguas tras jugar para Darién en la campaña anterior
Erick Mordock regresa a Veraguas tras jugar para Darién en la campaña anterior / Foto: Fedebeis

Un equipo que encara el 2026 con buen momento, con un estratega de altura como Abdiel Ramos, con experiencia de la buena y excelente manejo como timonel.

Un equipo que este año tendrá apoyo en el pitcheo con Jonathan Amaya que llega de Panamá Oeste y un jugador de cuadro interior versátil, también del 'West', Alfredo Alderete.

Los veteranos de siempre de aporte, el campocorto Eder Cerceño, el antesalista Álvaro Guevara y el jardinero Miguel Atencio.

Los 'Indios' van por el pase a la siguiente ronda del Mayor 2026. ¡A la Guerra, Guerreros!

Información de Fedebeis

