Béisbol Mayor 2026| Se confirma la fecha de inicio del próximo campeonato nacional

Herrera vs Panamá Oeste. Sintoniza, este domingo 1 de febrero, el segundo partido de esta serie de la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil desde las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reunida este sábado en Reunión Plenaria resolvió arrancar este 13 de marzo el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, teniendo como sede de apertura el nuevo estadio Roberto Mariano Bula de la ciudad de Colón.

El Campeonato Nacional Mayor estará arrancando el 13 de marzo según se acordó y será dedicado a 10 emblemáticos peloteros que han dejado en alto el nombre de sus provincias y de Panamá con destacadas actuaciones, dignos de un pergamino histórico como peloteros y como técnicos.

Aníbal Reluz Jr., presidente de Panamá Oeste propuso a la Junta Directiva y demás presidentes de liga que el torneo nacional fuera dedicado a un LINE UP de Estrellas, con figuras de alto calibre, llenos de historia y memorables momentos en nuestra pelota nacional.

La propuesta fue aprobada por los presentes en la Reunión Plenaria y el 13 de marzo se les rendirá homenaje a estas importantes figuras. Los homenajeados para el Campeonato Mayor 2026 serán: Manuel Rodríguez, Virgilio Kaa, Mauricio Ching, Rodolfo Aparicio, Francisco "Pancho" Gutiérrez, José Solís, José Murillo II, Aristides Bustamante, Crispín Poveda y Aníbal Reluz Padre.

El campeonato nacional también sufrió variación en su esquema de competencia ya que fue modificado el artículo 7 de competencias y se aprueba el cambio de la segunda ronda, la cual se jugará entre ocho equipos, usando el sistema de 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, en una Serie al Mejor de cinco juegos.

También se aprobó que los equipos tendrán derecho a tres refuerzos, un oriundo y un extranjero en sus plantillas.

Las nóminas de 40 peloteros y más deben entregarse el 13 de febrero de 2026, las nóminas oficiales desde el 24 de febrero, el Congresillo Administrativo y el Congresillo Técnico se realizarán el 27 de febrero.

Información de Fedebeis