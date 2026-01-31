Serie del Caribe 2026| Panamá: Federales aterrizan en la sede de la contienda

Los representantes panameños llegan a tierras mexicanas a dos días de su debut en el torneo regional de béisbol

Panamá/Los Federales de Chiriquí, que representarán a Panamá, ya están en la ciudad de Guadalajara, México, para competir en la Serie del Caribe 2026 que se realizará entre el 1 y 7 de febrero..

El equipo, dirigido por José Mayorga, salió de Panamá en horas de la mañana de este sábado para arribar al territorio mexicano en la tarde.

Tras llegar a Guadalajara, Mayorga anunció que el exgrandes ligas Paolo Espino será el lanzador abridor del primer partido. En ese orden le seguirán Jorge García, Abdiel Saldaña y Harold Araúz.

La representación panameña debutará el lunes 2 de febrero ante México Rojo, a las 8:00 p.m. (hora de Panamá). El martes 3 se enfrentará a México Verde (3:00 p.m.), el miércoles 4 contra República Dominicana (3:00 p.m.) y el jueves 5 frente a Puerto Rico (3:00 p.m.). Las semifinales se disputarán el sábado 6 y la final se llevará a cabo el domingo 7.

Datos del torneo

Fechas y sede

La Serie del Caribe 2026 (68ª edición) se juega del 1 al 7 de febrero de 2026 .

se juega . El torneo fue trasladado a México, luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe determinara no realizarlo en Venezuela que era la sede asignada inicialmente.

Equipos participantes

Según los listados oficiales y calendarios más recientes:

Participan 5 equipos:

México Rojo – Charros de Jalisco (campeón Liga Mexicana del Pacífico) México Verde – Tomateros de Culiacán (subcampeón LMP) Puerto Rico – Cangrejeros de Santurce (campeón LBPRC) República Dominicana – Leones del Escogido (campeón LIDOM) Panamá – Federales de Chiriquí (representante por designación)

Cuba y Venezuela no participarán en esta edición, tras el cambio de sede desde Venezuela a México.

Formato del torneo

Fase de todos contra todos: cada equipo juega 4 partidos.

cada equipo juega 4 partidos. Semifinales: los 4 mejores avanzan.

los 4 mejores avanzan. Final: un solo partido decide al campeón el 7 de febrero

Calendario

Domingo 1 de febrero

México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET

República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET

Lunes 2 de febrero

Puerto Rico vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Martes 3 de febrero

Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Miércoles 4 de febrero

Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Jueves 5 de febrero

Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Viernes 6 de febrero

Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Sábado 7 de febrero