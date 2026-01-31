Serie del Caribe 2026| Panamá: Federales aterrizan en la sede de la contienda
Los representantes panameños llegan a tierras mexicanas a dos días de su debut en el torneo regional de béisbol
Panamá/Los Federales de Chiriquí, que representarán a Panamá, ya están en la ciudad de Guadalajara, México, para competir en la Serie del Caribe 2026 que se realizará entre el 1 y 7 de febrero..
El equipo, dirigido por José Mayorga, salió de Panamá en horas de la mañana de este sábado para arribar al territorio mexicano en la tarde.
Tras llegar a Guadalajara, Mayorga anunció que el exgrandes ligas Paolo Espino será el lanzador abridor del primer partido. En ese orden le seguirán Jorge García, Abdiel Saldaña y Harold Araúz.
La representación panameña debutará el lunes 2 de febrero ante México Rojo, a las 8:00 p.m. (hora de Panamá). El martes 3 se enfrentará a México Verde (3:00 p.m.), el miércoles 4 contra República Dominicana (3:00 p.m.) y el jueves 5 frente a Puerto Rico (3:00 p.m.). Las semifinales se disputarán el sábado 6 y la final se llevará a cabo el domingo 7.
Datos del torneo
Fechas y sede
- La Serie del Caribe 2026 (68ª edición) se juega del 1 al 7 de febrero de 2026.
- El torneo fue trasladado a México, luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe determinara no realizarlo en Venezuela que era la sede asignada inicialmente.
Equipos participantes
Según los listados oficiales y calendarios más recientes:
Participan 5 equipos:
- México Rojo – Charros de Jalisco (campeón Liga Mexicana del Pacífico)
- México Verde – Tomateros de Culiacán (subcampeón LMP)
- Puerto Rico – Cangrejeros de Santurce (campeón LBPRC)
- República Dominicana – Leones del Escogido (campeón LIDOM)
- Panamá – Federales de Chiriquí (representante por designación)
Cuba y Venezuela no participarán en esta edición, tras el cambio de sede desde Venezuela a México.
Formato del torneo
- Fase de todos contra todos: cada equipo juega 4 partidos.
- Semifinales: los 4 mejores avanzan.
- Final: un solo partido decide al campeón el 7 de febrero
Calendario
Domingo 1 de febrero
- México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET
- República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET
Lunes 2 de febrero
- Puerto Rico vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET
- México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET
Martes 3 de febrero
- Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET
- México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET
Miércoles 4 de febrero
- Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET
- México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET
Jueves 5 de febrero
- Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET
- República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET
Viernes 6 de febrero
- Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET
- Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET
Sábado 7 de febrero
- Final, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET